Херб Джонс вернется сегодня после 18 пропущенных матчей

Херб Джонс готов вернуться в состав «Пеликанс».

Форвард «Нового Орлеана» вернется в строй сегодня в матче против «Финикса », пропустив 18 игр из-за травмы плеча.

Также в состав «Пеликанс» вернется форвард Брэндон Ингрэм , отсутствовавший в пяти матчах из-за растяжения икроножной мышцы.