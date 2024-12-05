Херб Джонс вернется сегодня после 18 пропущенных матчей
Херб Джонс готов вернуться в состав «Пеликанс».
Форвард «Нового Орлеана» вернется в строй сегодня в матче против «Финикса», пропустив 18 игр из-за травмы плеча.
Также в состав «Пеликанс» вернется форвард Брэндон Ингрэм, отсутствовавший в пяти матчах из-за растяжения икроножной мышцы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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