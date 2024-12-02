Джон Браун близок к подписанию контракта с «Црвеной Звездой»
Джон Браун определился с новой командой.
Форвард (32 года, 203 см) близок к подписанию контракта с «Црвеной Звездой».
Лучший защитный игрок прошлого чемпионата Франции, который восстанавливается после травмы плеча, как ожидается, сможет играть во второй половине декабря.
Форвард набирал 5,4 очка и 2,8 подбора в среднем за игру в минувшем чемпионате Франции. «Монако» решил расстаться с американским баскетболистом после того, как он перенес операцию.
Браун участвует в контактных упражнениях на площадке, восстановление проходит без осложнений.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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