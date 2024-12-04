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Евролига. «Монако» против «Олимпиакоса», «Милан» сыграет с «Црвеной Звездой»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Монако» примет греческий «Олимпиакос», итальянский «Милан» сыграет с сербской «Црвеной Звездой».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Париж Франция – 10-3, Фенербахче Турция – 9-4, Олимпиакос Греция – 8-4, Монако – 8-4, Бавария Германия – 8-5, Панатинаикос Греция – 8-5, Барселона Испания – 7-6, Жальгирис Литва – 7-6, Анадолу Эфес Турция – 7-6, Црвена Звезда Сербия – 6-6, Милан Италия – 6-6, Реал Испания – 6-7, Баскония Испания – 6-7, Партизан Сербия – 5-8, Виллербан Франция – 5-8, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-9, Альба Германия – 2-10, Виртус Италия – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoМилан
logoЦрвена Звезда
logoАльба
logoМонако
logoВиртус
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoОлимпиакос
результаты
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