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Дрэймонд Грин: «Когда мяч у Николы Йокича, все его партнеры оживают»

Дрэймонд Грин описал противостояние с Николой Йокичем.

«Играть против Николы Йокича всегда тяжело. С мячом в руках он становится одним из лучших «скореров» лиги. Набирает, вроде бы, около 30 очков в среднем. Но главное, что когда мяч у него в руках, все его партнеры оживают. Потому что он найдет тебя и доставит мяч, где бы ты ни был, если ты будешь открыт.

Он приносит столько проблем твоей защите всеми теми вещами, которые делает на площадке. И он касается мяча в каждом владении своей команды», – заключил Дрэймонд Грин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Draymond Green Show with Baron Davis в сети X
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