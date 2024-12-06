Дрэймонд Грин: «Когда мяч у Николы Йокича, все его партнеры оживают»
Дрэймонд Грин описал противостояние с Николой Йокичем.
«Играть против Николы Йокича всегда тяжело. С мячом в руках он становится одним из лучших «скореров» лиги. Набирает, вроде бы, около 30 очков в среднем. Но главное, что когда мяч у него в руках, все его партнеры оживают. Потому что он найдет тебя и доставит мяч, где бы ты ни был, если ты будешь открыт.
Он приносит столько проблем твоей защите всеми теми вещами, которые делает на площадке. И он касается мяча в каждом владении своей команды», – заключил Дрэймонд Грин.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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