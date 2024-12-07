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Хавьер Паскуаль о матче против ЦСКА: «Очень важная и большая по масштабу игра, сравнимая с уровнем Евролиги»

Хавьер Паскуаль поделился впечатлениями после победы над ЦСКА – 92:78.

«Это была очень важная и большая по масштабу игра, сравнимая с уровнем Евролиги. Команды шли очень плотно друг к другу, и исход встречи решали детали. Мы должны быть довольны тем, что совершили лишь 4 потери, а соперник сделал лишь 10 передач.

На большой перерыв нам стоило уходить с более значимым преимуществом. После того, как в начале второй половины выбыл Винс Хантер, мы немного потерялись. После этой травмы игра была тяжелой. Думаю, вы помните момент, когда мы уступали 2 очка, однако мы продолжили двигаться в правильном направлении, и вы видите, к чему мы пришли», – сказал главный тренер «Зенита».

«Зенит» выиграл у ЦСКА (82:78), прервав 11‑матчевую победную серию армейцев и увеличив свою до 10 побед подряд.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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