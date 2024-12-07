Георгий Жбанов о дуэли с Алексой Аврамовичем: «Он набрал всего пять очков и ни одного, когда против него защищался я»

Георгий Жбанов высказался о дуэли с Алексой Аврамовичем.

«Он набрал всего пять очков и ни одного, когда против него защищался я. Так что я выиграл эту дуэль.

Главное, что победила команда. Мы взяли реванш за неудачную игру в Москве», – сказал атакующий защитник «Зенита».

«Зенит » выиграл у ЦСКА (82:78), прервав 11‑матчевую победную серию армейцев и увеличив свою до 10 побед подряд.