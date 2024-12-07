Ксавьер Мун – MVP ноября в Единой лиге ВТБ
Ксавьер Мун получил индивидуальную награду Единой лиги ВТБ.
Защитник «Зенита» признан MVP ноября в Единой лиге ВТБ.
У «Зенита» 6 побед в 6 матчах по итогам второго месяца сезона. Петербуржцы занимают 2-е место в турнирной таблице.
Средние показатели Муна составили 13,7 очка, 4,0 передачи, 3,8 подбора, 1,7 перехвата, 0,5 блок-шота и 16,5 балла за эффективность действий.
«Это большая честь стать MVP. В Единой лиге ВТБ выступает много отличных игроков. Благодарю своих партнеров по команде, тренерский штаб – они помогали мне показывать свой лучший баскетбол на протяжении месяца. Сейчас у нас серия из 9 побед, и мы постараемся ее продлить. Не стремлюсь к индивидуальным достижениям, главная цель – чемпионство для «Зенита». Но, повторюсь, это большая честь стать MVP месяца в Лиге ВТБ», – сказал Мун.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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