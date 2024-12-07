Стив Керр: «Брэндин Подземски будет получать много времени на площадке»

Стив Керр рассказал о роли Брэндина Подземски.

По словам Керра , возвращение в строй Стефена Карри и процент реализации не заставят его сократить минуты защитника.

«Брэндин будет получать те минуты, которые освобождаются, когда на площадке нет Стефа Карри, он его сменщик. Но нам нравится и связка Стефа с Брэндином, они хорошо взаимодействуют. Подземски будет получать много минут, это очень важный для нас игрок.

Он сыграл одну из ведущих ролей в прошлом матче. И мне не так важно, идет ли у него бросок. Ну то есть, конечно, я бы предпочел, чтобы он попадал (улыбается). Но если нет, то он все равно будет играть, ведь он делает много разных вещей на площадке. Брэндин в любом случае будет много играть», – заявил главный тренер «воинов».