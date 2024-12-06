Эндрю Уиггинс сыграл с «Рокетс», несмотря на проблемы с голеностопом. В активе форварда 23 очка и 9 подборов
Эндрю Уиггинса беспокоит голеностоп.
По словам главного тренера «Уорриорз» Стива Керра, форвард, скорее всего, не сыграл бы против «Рокетс» (99:93), если бы не отсутствие травмированных лидеров Стефа Карри и Дрэймонда Грина.
Канадец набрал 23 очка и 9 подборов, «Голден Стэйт» прервал серию из пяти поражений.
«Да, есть такое, голеностоп беспокоит меня. Но медицинский персонал постарался и сделал все возможное, чтобы мне было комфортнее.
Насколько это серьезно? Думаю, мы движемся в правильном направлении», – сказал Уиггинс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Энтони Слэйтера
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