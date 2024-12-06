Эндрю Уиггинс сыграл с «Рокетс», несмотря на проблемы с голеностопом. В активе форварда 23 очка и 9 подборов

Эндрю Уиггинса беспокоит голеностоп.

По словам главного тренера «Уорриорз» Стива Керра , форвард, скорее всего, не сыграл бы против «Рокетс» (99:93), если бы не отсутствие травмированных лидеров Стефа Карри и Дрэймонда Грина.

Канадец набрал 23 очка и 9 подборов, «Голден Стэйт » прервал серию из пяти поражений.

«Да, есть такое, голеностоп беспокоит меня. Но медицинский персонал постарался и сделал все возможное, чтобы мне было комфортнее.

Насколько это серьезно? Думаю, мы движемся в правильном направлении», – сказал Уиггинс .