Трэй Янг допустил потерю в спасительной атаке матча с «Портлендом»
Трэй Янг провалил ключевое владение матча с «Портлендом».
Лидер «Атланты» допустил потерю на последних секундах при счете 110:112.
«Хоукс» в итоге уступили 110:114. В активе Янга 29 очков, 5 подборов и 8 передач при 6 потерях.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Brooklyn Guy
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