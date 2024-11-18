Трэй Янг допустил потерю в спасительной атаке матча с «Портлендом»

Трэй Янг провалил ключевое владение матча с «Портлендом».

Лидер «Атланты» допустил потерю на последних секундах при счете 110:112.

«Хоукс» в итоге уступили 110:114. В активе Янга 29 очков, 5 подборов и 8 передач при 6 потерях.