Крис Миддлтон дебютировал в сезоне. 11 очков и 5 передач в проигранном матче с «Бостоном»
Крис Миддлтон в пятницу дебютировал в сезоне-24/25.
Форвард «Милоуки» набрал 11 очков, 3 подбора, 5 передач и 2 перехвата в проигранном матче с «Бостоном» (105:111).
Миддлтон вышел со скамейки и провел на площадке 23 минуты. Он реализовал 2 из 10 с игры и 6 из 6 с линии.
Крис пропустил 21 встречу на старте сезона в результате перенесенных ранее операций на голеностопных суставах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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