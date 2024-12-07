Крис Миддлтон дебютировал в сезоне. 11 очков и 5 передач в проигранном матче с «Бостоном»

Крис Миддлтон в пятницу дебютировал в сезоне-24/25.

Форвард «Милоуки» набрал 11 очков, 3 подбора, 5 передач и 2 перехвата в проигранном матче с «Бостоном » (105:111).

Миддлтон вышел со скамейки и провел на площадке 23 минуты. Он реализовал 2 из 10 с игры и 6 из 6 с линии.

Крис пропустил 21 встречу на старте сезона в результате перенесенных ранее операций на голеностопных суставах.