Александр Гудумак выбыл минимум до конца 2025 года после операции на колене
32-летний форвард Александр Гудумак перешел в МБА-МАИ этим летом, но пока еще не дебютировал за свою новую команду.
Баскетболист травмировал колено в сентябре. Операция выбила его из строя до конца 2025 года. В лучшем случае форвард вернется на площадку в январе.
Прошлый сезон Гудумак заканчивал в «Локо», отыграв 18 матчей, на его счету 5,7 очка и 1,8 подбора за 15,5 минуты в среднем в Лиге ВТБ.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости