Александр Гудумак выбыл минимум до конца 2025 года после операции на колене

32-летний форвард Александр Гудумак перешел в МБА-МАИ этим летом, но пока еще не дебютировал за свою новую команду.

Баскетболист травмировал колено в сентябре. Операция выбила его из строя до конца 2025 года. В лучшем случае форвард вернется на площадку в январе.

Прошлый сезон Гудумак заканчивал в «Локо», отыграв 18 матчей, на его счету 5,7 очка и 1,8 подбора за 15,5 минуты в среднем в Лиге ВТБ.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
logoЕдиная лига ВТБ
Александр Гудумак
травмы
logoМБА-МАИ
