Гонка за MVP в НБА: Йокич – первый, но есть два конкурента и вопросы по «Денверу»

Первый месяц в НБА позади – логично взглянуть, как изменились прогнозы букмекеров на MVP сезона. В 2025 году по награде есть любопытная статистическая интрига: Никола Йокич может выиграть приз в четвертый раз за пять лет (один раз проскакивал Джоэл Эмбиид). Подобное в НБА случалось только дважды: во времена доминирования Билла Расселла в начале 60-х и у Леброна в период с 2008-го по 2013-й.

Йокич – все еще фаворит, но нюансов становится больше

«Денвер» пока удивляет отсутствием стабильности. После победной серии в начале месяца команда чередует успешные игры с поражениями. Иногда случаются и необъяснимые провалы – как в последней встрече против «Никс» (118:145).

Йокич на фоне клуба – большой остров стабильности. Серб в среднем пока опережает конкурентов по наиболее важным личным показателям:

● Первый по подборам ● Второй по «ассистам» ● Четвертый по набранным очкам ● В тройке лучших по реализации дальних попыток.

Коэффициент на победу Йокича в гонке за MVP – 3.00. 18 октября лидер «Денвера» был только третьим в списке – позади Луки Дончича и Шея Гилджес-Александера.

Общее слабое выступление «Денвера» – серьезный довод против индивидуальной награды Йокича, но все же восьмое место на Западе пока выглядит не совсем объективным. Во-первых, в таблице очень высокая плотность, во-вторых, «Денвер» провел меньше матчей, чем конкуренты. В ближайшее время клуб должен вернуться на привычную позицию в Топ-5.

Конкурентов стало меньше – почти все ушли за 10.00

Один месяц регулярного чемпионата срезал шансы почти всех звезд до минимума. В гонке с Йокичем, по мнению букмекеров, остались только Шей Гилджес-Александер и Джейсон Тейтум. Пожалуй, главное событие в линии – крах Дончича. Словенец не просто расстался с лидерством, а улетел за пределы топ-5. Например, сейчас выше лидера «Далласа» ставят Энтони Эдвардса. Дончич оценивается за 18.00.

Шей-Гилджес Александер еще первого октября опережал Йокича по коэффициентам с солидным запасом: в США букмекеры предлагали соотношение 2.50 против 7.10. Все оперативно поменялось.

У канадца нет проблем как с индивидуальными показателями, так и с клубом: «Оклахома» лидирует на Западе, а сам Шей почти не уступает по результативности Йокичу.

Мяч еще в игре и для Джейсона Тейтума, но лидер «Бостона» все же больше завязан на командных успехах – по стандартным индивидуальным показателям конкурентам сильно уступает. Коэффициент пока относительно стабилен – 5.00.

Возможны ли сюрпризы по большим коэффициентам?

Лука Дончич – не лидер даже во второй лиге претендентов. Здесь с 12.00 царит Яннис Адетокумбо. Рывок в линии удалось совершить на фоне завершения клубной кошмарной серии из шести поражений подряд. Матч с 59 набранными очками помог закрепиться на четвертой позиции.

За греком выстроились Энтони Дэвис, Энтони Эдвардс и Лука Дончич – пока именно в таком порядке.

Все остальные баскетболисты уже всерьез не рассматриваются. Коэффициент на Стефа Карри держится в районе 40.00.

Пожалуй, самый незамеченный рывок в линии совершил Ламело Болл. До сезона на звезду «Шарлотт» давали комичный коэффициент 501.00, а сейчас уже вполне серьезный – 175.00.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages /Thearon W. Henderson / Stringer, Tyler Schank/Clarkson Creative / Stringer, Elsa / Staff