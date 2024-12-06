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Норман Пауэлл: «Несколько раз думал об уходе из баскетбола. Иногда кажется, что весь мир против тебя»

Норман Пауэлл озабочен проблемами психического здоровья и трудных подростков.

«Несколько раз думал о том, чтобы бросить баскетбол. Люди редко узнают о черных полосах в твоей жизни. Я пытаюсь вести диалог о психическом здоровье, Кевин Лав и Демар Дерозан также много говорят о важности этого.

Я сталкивался с разными сложностями, проблемами во взаимоотношениях, внутри моей семьи, пока шел за своей мечтой. Сложно держать цели в уме, когда все складывается не лучшим образом, тебе кажется, что весь мир против тебя, что ты не создан для этого. Я думал о том, чтобы завершить игровую карьеру и заняться чем-то другим.

Мне помог мой дядя, который привел меня в баскетбол и всегда верил. Он умер, когда я был в старшей школе. На его похоронах я пообещал, что добьюсь своих целей и посвящу ему свою победу. Это помогло мне продолжить путь в сложные моменты.

Моя семья тоже поддерживала меня.

Мой фонд «Understand the Grind» занимается тем, что поддерживает подростков. Я пытаюсь мотивировать их, показать, что они могут реализовать свои мечты и добиться успеха. Нужно правильно подойти к этому. Мы стараемся убрать ребят с улицы в школьные классы и программы, которые покажут им другие пути», – рассказал защитник «Клипперс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: HoopsHype
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