Nike Kobe 6 и Sabrina 2 – самые популярные модели кроссовок в НБА в этом сезоне
Игроки НБА чаще всего надевают кроссовоки Nike Kobe 6.
На втором месте находятся Nike Sabrina 2. Новая модель от Сабрины Ионеску лидирует среди новых линеек. Рейтинг составлен на основании игрового времени, проведенного спортсменами на площадке в конкретной модели.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ника Деполы
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