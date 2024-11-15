Леброн Джеймс выпустит версии кроссовок по мотивам «Монополии» и настольную игру, посвященную своей карьере

Леброн Джеймс сотрудничает с Hasbro.

Знаменитый форвард «Лейкерс» и Nike выпустят версии кроссовок LeBron 22 под названием «Currency» и «Token» в преддверии «Дня Монополии» 19 Ноября.

Кроме этого в сотрудничестве с Hasbro будет выпущена версия настольной игры «Монополия», посвященная карьере баскетболиста.