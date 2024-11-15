Леброн Джеймс выпустит версии кроссовок по мотивам «Монополии» и настольную игру, посвященную своей карьере
Леброн Джеймс сотрудничает с Hasbro.
Знаменитый форвард «Лейкерс» и Nike выпустят версии кроссовок LeBron 22 под названием «Currency» и «Token» в преддверии «Дня Монополии» 19 Ноября.
Кроме этого в сотрудничестве с Hasbro будет выпущена версия настольной игры «Монополия», посвященная карьере баскетболиста.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SNEAKER NEWS
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