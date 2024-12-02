В НБА считают, что «Юта» готова обменять Джона Коллинза, Джордана Кларксона и Коллина Секстона
От «Джаз» ждут обменов до дедлайна 6 февраля.
По информации инсайдера Марка Стейна, в НБА распространено мнение, что «Юта» хочет обменять форварда Джона Коллинза, а также защитников Джордана Кларксона и Коллина Секстона.
Коллинз называется основным кандидатом на смену команды. Отмечается при этом, что «Джаз» довольны игрой Джона и не жалеют о его приобретении у «Хоукс» в обмен на пик второго раунда.
В текущем сезоне 27-летний Коллинз в среднем набирает 17,9 очка, 8,8 подбора и 2,5 передачи, реализуя 58% 2-очковых бросков.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Блог Марка Стейна
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