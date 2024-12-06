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«Благодарен за прием». Возвращение Прешеса Ачиувы после травмы было встречено овацией

Прешес Ачиува восстановился после травмы бедра.

25-летний форвард вернулся на площадку в матче против «Шарлотт». Его выход был встречен овацией. Ачиува провел 12 минут на паркете и набрал 2 очка, 4 подбора и 1 передачу.

«Благодарен за прием. Нью-Йорк очень дорог моему сердцу. Возможность выйти на площадку и услышать публику много значила для меня.

Наблюдать со скамейки было тяжело, но поддержка фанатов в этом процессе меня очень сильно подбадривала.

Это был долгий процесс, ничего веселого. Хорошо оказаться на паркете. Часы, дни. Иногда думал, что уже готов, но нужно было быть очень осторожным, потому что все могло продлиться на долгий срок.

Все были понимающими, помогали мне и не торопили», – заключил фовард.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
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