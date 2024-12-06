Микэл Бриджес отыграл 47 минут в матче, в котором «Никс» победили «+24»

Том Тибодо активно заигрывал лидеров «Никс» в матче с «Хорнетс» (125:101).

Микэл Бриджес отыграл 47 минут. О Джи Ануноби (40), Карл-Энтони Таунс (39) и Джош Харт (38) также получили солидное игровое время.

Из игроков стартовой пятерки только Джейлен Брансон отыграл менее 30 минут (27).

После трех четвертей «Нью-Йорк » вел 25 очков.

Представители стартовой пятерки «Никс» набрали 113 из 125 очков команды в матче. У каждого из них двузначный показатель в графе «результативность».

Основа нью-йоркцев лидирует среди всех стартовых пятерок НБА с показателем 97,5 очка в среднем за игру.