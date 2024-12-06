Микэл Бриджес отыграл 47 минут в матче, в котором «Никс» победили «+24»
Том Тибодо активно заигрывал лидеров «Никс» в матче с «Хорнетс» (125:101).
Микэл Бриджес отыграл 47 минут. О Джи Ануноби (40), Карл-Энтони Таунс (39) и Джош Харт (38) также получили солидное игровое время.
Из игроков стартовой пятерки только Джейлен Брансон отыграл менее 30 минут (27).
После трех четвертей «Нью-Йорк» вел 25 очков.
Представители стартовой пятерки «Никс» набрали 113 из 125 очков команды в матче. У каждого из них двузначный показатель в графе «результативность».
Основа нью-йоркцев лидирует среди всех стартовых пятерок НБА с показателем 97,5 очка в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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