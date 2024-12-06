«Чувствую себя великолепно. Посмотрим, что будет завтра». Джейлен Брансон не смог закончить матч против «Шарлотт»
Джейлен Брансон получил травму в игре с «Хорнетс».
Разыгрывающий «Никс» покинул площадку в 3-й четверти после столкновения с центровым Ником Ричардсом. Брансон получил удар справа в область бедра. Игрок удалился в раздевалку и вышел на скамейку запасных за 6,5 минуты до конца матча с бандажом.
«Чувствую себя отлично. Посмотрим, что будет завтра. Пока это все», – заявил защитник после матча.
Брансон отыграл 27 минут и набрал 24 очка и 5 передач при 6 из 8 с игры и 5 из 6 из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Newsday
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