«Чувствую себя великолепно. Посмотрим, что будет завтра». Джейлен Брансон не смог закончить матч против «Шарлотт»

Джейлен Брансон получил травму в игре с «Хорнетс».

Разыгрывающий «Никс» покинул площадку в 3-й четверти после столкновения с центровым Ником Ричардсом . Брансон получил удар справа в область бедра. Игрок удалился в раздевалку и вышел на скамейку запасных за 6,5 минуты до конца матча с бандажом.

«Чувствую себя отлично. Посмотрим, что будет завтра. Пока это все», – заявил защитник после матча.

Брансон отыграл 27 минут и набрал 24 очка и 5 передач при 6 из 8 с игры и 5 из 6 из-за дуги.