Василие Мицич после 14+12 в матче с «Никс»: «Для меня тут каждый матч – это финал»

Василие Мицич рассказал о своем настрое в НБА.

Разыгрывающий «Хорнетс» набрал 14 очков и 12 передач в проигранном матче с «Никс» (101:125).

«Для меня тут каждый матч – это финал.

Я стараюсь делать все возможное, пытаюсь доказать, что способен играть в НБА .

Не знаю, как это выглядит со стороны, но я отдаю всего себя», - сказал 30-летний сербский баскетболист.