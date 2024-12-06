Василие Мицич после 14+12 в матче с «Никс»: «Для меня тут каждый матч – это финал»
Василие Мицич рассказал о своем настрое в НБА.
Разыгрывающий «Хорнетс» набрал 14 очков и 12 передач в проигранном матче с «Никс» (101:125).
«Для меня тут каждый матч – это финал.
Я стараюсь делать все возможное, пытаюсь доказать, что способен играть в НБА.
Не знаю, как это выглядит со стороны, но я отдаю всего себя», - сказал 30-летний сербский баскетболист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
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