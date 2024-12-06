0

Василие Мицич после 14+12 в матче с «Никс»: «Для меня тут каждый матч – это финал»

Василие Мицич рассказал о своем настрое в НБА.

Разыгрывающий «Хорнетс» набрал 14 очков и 12 передач в проигранном матче с «Никс» (101:125).

«Для меня тут каждый матч – это финал.

Я стараюсь делать все возможное, пытаюсь доказать, что способен играть в НБА.

Не знаю, как это выглядит со стороны, но я отдаю всего себя», - сказал 30-летний сербский баскетболист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
logoШарлотт
logoВасилие Мицич
logoНБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Микэл Бриджес отыграл 47 минут в матче, в котором «Никс» победили «+24»
21сегодня, 11:06
Игроки старта «Никс» набрали 113 из 125 очков команды в матче с «Хорнетс». У каждого 10 и более очков
8сегодня, 07:59Видео
НБА. «Кливленд» взял верх над «Денвером», «Голден Стэйт» прервал серию поражений в игре с «Хьюстоном» и другие результаты
177сегодня, 07:00
Индиана – Шарлотт где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры НБА 2024/2025 9 декабря
4 декабря, 22:43Пользовательская новость
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Норман Пауэлл: «Наш нынешний баскетбол ориентирован на команду, а не на звезд»
28 минут назад
Джейлен Браун оштрафован на 25 тысяч долларов за агрессивный жест в матче против «Детройта»
55 минут назад
Евролига. «Олимпиакос» – «Париж», «Виртус» сыграет с «Црвеной Звездой» и другие матчи
3сегодня, 17:46
«Гонка за MVP». Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Джейсон Тейтум возглавляют новый рейтинг НБА
10сегодня, 17:30
НБА. «Бостон» примет «Милуоки», «Голден Стэйт» встретится с «Миннесотой» и другие матчи
10сегодня, 16:59
«Тибодо – гений нападения». Кирк Голдсберри обновил график эффективности команд НБА
4сегодня, 16:47Фото
Лу Уильямс: «Если «Кавальерс» будут здоровыми, они станут головной болью для многих команд»
2сегодня, 16:38
Кармело Энтони о Джареде Маккейне: «Какая разница, что он красит ногти, если хорошо играет в баскетбол»
8сегодня, 16:13Фото
Джейсон Уитлок: «НБА стала настолько мягкой, что 40-летний мужик на одной ноге может быть эффективным в нападении»
13сегодня, 15:59
Кевон Луни: «Куминга и Уиггинс должны брать на себя игру в 4-х четвертях, чтобы мы не зависели от Стефа Карри»
7сегодня, 15:52
Ко всем новостям
Последние новости
Душко Иванович не сможет руководить «Виртусом» в матче с «Црвеной Звездой»
4 минуты назад
Ник Калатес должен вернуться в состав «Монако» через 2 недели
20 минут назад
Норман Пауэлл: «Несколько раз думал об уходе из баскетбола. Иногда кажется, что весь мир против тебя»
144 минуты назад
Nike Kobe 6 и Sabrina 2 – самые популярные модели кроссовок в НБА в этом сезоне
1сегодня, 17:50Фото
Де’Аарон Фокс выпускает модель кроссовок Fox 1 в сотрудничестве с Curry Brand
1сегодня, 17:15Фото
Чемпионат Турции. «Каршияка» играет с «Дарушафакой»
сегодня, 16:22
«Юта» ждет высокой компенсации в потенциальном обмене Уокера Кесслера
5сегодня, 15:34
Чендлер Парсонс: «Мы сомневаемся в «Рокетс» и «Кавальерс» после таких поражений, потому что они пока ничего не добились»
7сегодня, 15:19
«Благодарен за прием». Возвращение Прешеса Ачиувы после травмы было встречено овацией
сегодня, 14:47
«Милуоки» пытается обменять Пэта Коннотона
4сегодня, 14:14