Лука Дончич о Евробаскете-2025: «Собираюсь играть»

Лука Дончич заявил о готовности сыграть за сборную Словении на Евробаскете-2025.

«С нетерпением жду возможности сыграть за свою страну. Разумеется, я буду играть.

Играть за свою страну, когда у меня есть такая возможность – это гордость и радость. Так что да, я собираюсь это сделать», – заявил защитник «Далласа » после победного матча с «Вашингтоном».

25-летний Дончич не пропустил ни одного крупного международного турнира в своей карьере. Лука представлял Словению на Евробаскете-2017, в олимпийской квалификации 2021 и Олимпийских играх в Токио, на Евробаскете-2022 и чемпионате мира-2023, а также в олимпийских отборочных матчах 2024.