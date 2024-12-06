Лука Дончич о Евробаскете-2025: «Собираюсь играть»
Лука Дончич заявил о готовности сыграть за сборную Словении на Евробаскете-2025.
«С нетерпением жду возможности сыграть за свою страну. Разумеется, я буду играть.
Играть за свою страну, когда у меня есть такая возможность – это гордость и радость. Так что да, я собираюсь это сделать», – заявил защитник «Далласа» после победного матча с «Вашингтоном».
25-летний Дончич не пропустил ни одного крупного международного турнира в своей карьере. Лука представлял Словению на Евробаскете-2017, в олимпийской квалификации 2021 и Олимпийских играх в Токио, на Евробаскете-2022 и чемпионате мира-2023, а также в олимпийских отборочных матчах 2024.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Dallas Hoops Journal
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