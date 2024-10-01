«Еще не принял решение». Дэниэл Гэффорд подтвердил контакты с Федерацией баскетбола Словении
Дэниэл Гэффорд подтвердил, что может стать игроком сборной Словении.
Центровой «Далласа» заявил, что ведет переговоры с Федерацией баскетбола Словении, но еще не принял окончательное решение касательно выступлений за национальную сборную страны.
«Я все еще думаю, принимать предложение или нет. Я еще не принял решение», – сказал одноклубник Луки Дончича.
Ранее сообщалось, что федерация находится в тесном контакте с «Далласом» и представителями Гэффорда.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости