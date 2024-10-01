1

«Еще не принял решение». Дэниэл Гэффорд подтвердил контакты с Федерацией баскетбола Словении

Дэниэл Гэффорд подтвердил, что может стать игроком сборной Словении.

Центровой «Далласа» заявил, что ведет переговоры с Федерацией баскетбола Словении, но еще не принял окончательное решение касательно выступлений за национальную сборную страны.

«Я все еще думаю, принимать предложение или нет. Я еще не принял решение», – сказал одноклубник Луки Дончича.

Ранее сообщалось, что федерация находится в тесном контакте с «Далласом» и представителями Гэффорда.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Маттео Андреани в соцсети X
logoДаллас
logoсборная Словении
logoНБА
logoАссоциация баскетбола Словении
logoЛука Дончич
logoДэниэл Гэффорд
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ришон Холмс подпишет двухлетнее соглашение с «Вашингтоном» на 25,9 миллиона долларов
830 июня, 11:40
Эван Мобли закончил плей-офф 2-м по общему (26) и среднему (2,2) количеству блок-шотов
123 июня, 05:23
Деррик Джонс и Дэниэл Гэффорд – авторы лучших моментов 4-го матча финальной серии НБА
16 июня, 08:59Видео
Стивен Эй Смит о финале: «Ситуация выглядит, как будто Луку Дончича избивают толпой на улице, а Макси Клебер убегает»
710 июня, 15:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Еврокубок. «Бахчешехир» выиграл у «Бешикташа», «Ульм» победил «Ховентуд» и другие матчи
16 минут назадLive
Женская НБА. Плей-офф. 1/2 финала. «Нью-Йорк» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» встретится с «Коннектикутом»
118 минут назад
Виктор Вембаньяма: «Хотелось бы в этом сезоне забить сверху через Руди Гобера, Кавая Ленарда и Джонатана Айзека»
326 минут назад
Грег Оден: «Если Тимофею Мозгову дали 50 миллионов, я мог легко получить 20»
12сегодня, 17:36
Джамал Кроуфорд: «Узнал легенд НБА на фото в офисе Джерри Краузе. Это помогло мне на драфте»
3сегодня, 16:37
Джоэл Эмбиид о Дикембе Мутомбо: «Помимо того, чего он добился на площадке, он был еще лучше за ее пределами»
2сегодня, 16:02
«Он сломал мне лицо в мой день рождения». Леброн Джеймс поделился самым ярким воспоминанием о Дикембе Мутомбо
3сегодня, 15:51
Бронни Джеймс: «Каждый день приходится играть против Леброна Джеймса – это очень тяжело»
5сегодня, 15:37
Джа Морэнт: «Счастливый Джа — страшный Джа»
5сегодня, 15:28
Скотти Пиппен о Дикембе Мутомбо: «Настоящий гигант во всех смыслах»
2сегодня, 15:22
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Цибона» обыграла «Студентски центар»
123 минуты назад
Тон Макер подписал негарантированный контракт с «Хьюстоном»
139 минут назад
Эрик Паскалл не набрал ни одного очка и был удален за фолы в дебютном матче в Италии
156 минут назадФото
Марк Кьюбан: «Стив Нэш долгое время меня не любил, но теперь мы снова друзья»
1сегодня, 18:28
Тони Тэйлор: «В матче с «Енисеем» УНИКСу необходимо контролировать щит и навязать сопернику свой баскетбол»
сегодня, 17:57
Девон Акун-Перселл избежал серьезной травмы
сегодня, 17:22
Центр уличного баскетбола открылся в Омске
1сегодня, 17:12Фото
Паоло Банкеро о цели на сезон: «Хочу пройти в финал Восточной конференции»
сегодня, 17:01
«Полный восторг». Леброн Джеймс опубликовал фото с медиа-дня с Бронни
1сегодня, 16:50Фото
Андрей Кириленко: «Матчей сборной России в это окно не планируется»
1сегодня, 16:18