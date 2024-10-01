«Еще не принял решение». Дэниэл Гэффорд подтвердил контакты с Федерацией баскетбола Словении

Дэниэл Гэффорд подтвердил, что может стать игроком сборной Словении.

Центровой «Далласа » заявил, что ведет переговоры с Федерацией баскетбола Словении, но еще не принял окончательное решение касательно выступлений за национальную сборную страны.

«Я все еще думаю, принимать предложение или нет. Я еще не принял решение», – сказал одноклубник Луки Дончича .

Ранее сообщалось, что федерация находится в тесном контакте с «Далласом» и представителями Гэффорда .