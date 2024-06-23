Медицинский персонал сборной Словении оценит состояние Луки Дончича

Теги травмы Даллас сборная Словении НБА Лука Дончич Баскетбол

Участие Луки Дончича в отборочном турнире Олимпийских игр остается под вопросом.

Врачи сборной Словении осмотрят колено защитника «Далласа», чтобы определить, готов ли он участвовать в предолимпийском турнире. Тем временем команда проведет первые два товарищеских матча.

Дончич отправился в Словению после поражения «Далласа» в финальной серии НБА от «Бостона» (1-4). Если обследование не выявит проблем, звезда сборной Словении сыграет в отборочном турнире, который пройдет в Пирее со 2 по 7 июля.

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3 комментария
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Патриотизм конечно хорошо, но пожалейте человека ! Лука играл каждый матч плей оф на уколах , практически без замен! Человеческие возможности не без граничные!!!
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если б там были проблемы, его через 5 минут после 5-й игры увезли б на операцию
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