Медицинский персонал сборной Словении оценит состояние Луки Дончича

Участие Луки Дончича в отборочном турнире Олимпийских игр остается под вопросом.

Врачи сборной Словении осмотрят колено защитника « », чтобы определить, готов ли он участвовать в предолимпийском турнире. Тем временем команда проведет первые два товарищеских матча.

отправился в Словению после поражения «Далласа» в финальной серии от «Бостона» (1-4). Если обследование не выявит проблем, звезда сборной Словении сыграет в отборочном турнире, который пройдет в Пирее со 2 по 7 июля.