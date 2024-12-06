Брайан Киф о серии из 16 поражений у «Вашингтона»: «Сказал игрокам продолжать работать и быть стойкими»

Брайан Киф рассказал о том, как мотивирует игроков во время неудачной серии.

У «Вашингтона » серия из 16 поражений и 2-18 в турнирной таблице. Последняя победа была одержана командой 31 октября. «Сказал игрокам продолжать работать и быть стойкими. Это окупится и принесет дивиденды», – заявил главный тренер «Уизардс».