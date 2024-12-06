Брайан Киф о серии из 16 поражений у «Вашингтона»: «Сказал игрокам продолжать работать и быть стойкими»
Брайан Киф рассказал о том, как мотивирует игроков во время неудачной серии.
У «Вашингтона» серия из 16 поражений и 2-18 в турнирной таблице. Последняя победа была одержана командой 31 октября.
«Сказал игрокам продолжать работать и быть стойкими. Это окупится и принесет дивиденды», – заявил главный тренер «Уизардс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Locked On Wizards
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