«Вашингтон» установил антирекорд НБА, проиграв 15 матчей подряд с разницей в 9+ очков
«Вашингтон Уизардс» проиграли 15 матчей подряд в НБА.
В каждой из этих игр соперники побеждали с разницей минимум в 9 очков. 15 поражений подряд с разницей в 9+ очков – антирекорд НБА.
Букмекеры дают коэффициент 1.42, что «Вашингтон» проиграет «Далласу» с разницей минимум в 9 очков.
Матч состоится 6 декабря и начнется в 3:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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