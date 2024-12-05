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«Вашингтон» установил антирекорд НБА, проиграв 15 матчей подряд с разницей в 9+ очков

«Вашингтон Уизардс» проиграли 15 матчей подряд в НБА.

В каждой из этих игр соперники побеждали с разницей минимум в 9 очков. 15 поражений подряд с разницей в 9+ очков – антирекорд НБА.

Букмекеры дают коэффициент 1.42, что «Вашингтон» проиграет «Далласу» с разницей минимум в 9 очков.

Матч состоится 6 декабря и начнется в 3:00 мск.

Ставочная вики Спортса

Правда, что защитник «Пари НН» влез в долги ради ставок? Что за шум вокруг Боженова

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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