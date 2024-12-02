«Буллс» уверены, что проведут как минимум один обмен перед дедлайном. Клуб хочет расстаться с Лавином, Вучевичем и Боллом
«Буллс» готовят перестройку состава.
«Чикаго» заинтересован в обмене ведущих игроков, включая разыгрывающего Лонзо Болла, защитника Зака Лавина и центрового Николу Вучевича.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, в руководстве клуба уверены, что смогут осуществить как минимум один значимый обмен перед дедлайном 6 февраля.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Блог Марка Стейна
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