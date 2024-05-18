Дрэймонд Грин посмеялся над Руди Гобером: «У «Тимбервулвс» есть центровой, который был признан «Лучшим оборонительным игроком года», но они просят Таунса защищаться против центрового»

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Стефен Карри НБА плей-офф Руди Гобер Дрэймонд Грин Маркус Смарт Никола Йокич Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Дрэймонд Грин посмеялся над центровым «Миннесоты» Руди Гобером.

«Интересно, что мы разбираем то, как Карлу-Энтони Таунсу приходится останавливать Николу Йокича, который является центровым, при том, что в команде Таунса играет «Лучший оборонительный игрок года», который также является центровым.

Если Маркус Смарт выиграл награду «Лучший оборонительный игрок года», то он должен защищаться против Стефена Карри, верно? Я обожаю игру внутри игры. Когда я смотрю матч, я смотрю на игру внутри игры. И я не мог не заметить, что у «Тимбервулвс» есть центровой, который был признан «Лучшим оборонительным игроком года», но они просят Таунса защищаться против центрового», – сказал форвард «Голден Стэйт».

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15 комментариев
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Ответ Александр Спирин
Дрёма тупит. Центровой защищает краску, тяж страхует. Кто пасётся в краске, того центровой и держит. Размениваясь, чтоб в ней тусить. Его задача брать подборы. Минимум - не позволять их брать противнику. Зачем центровой на периметре? Это не рационально. Осложнить бросок оттуда может любой коротыш, ничуть не хуже. Пример: у нас в команде 3 хороших подбирающих. У противника только центр из себя что-то на щитах представляет. Отправляем центрового на периметр, центр за ним, щиты наши. А дальше давим краску, пуляем со средней, подбираем, добиваем, лафа. Вся хитромурдия в защите прекращается в баскетболе ровно в тот момент, как противник начинает брать щиты и насиловать краску. Иначе абзац. Только не туда, как говорится.
Он не тупит, а не очень талантливо прикидывается дурачком, чтобы облить грязью Гобера. Очевидно же.
+32
-1
+31
Дрёма тупит. Центровой защищает краску, тяж страхует. Кто пасётся в краске, того центровой и держит. Размениваясь, чтоб в ней тусить.
Его задача брать подборы. Минимум - не позволять их брать противнику.
Зачем центровой на периметре? Это не рационально. Осложнить бросок оттуда может любой коротыш, ничуть не хуже.

Пример: у нас в команде 3 хороших подбирающих. У противника только центр из себя что-то на щитах представляет. Отправляем центрового на периметр, центр за ним, щиты наши. А дальше давим краску, пуляем со средней, подбираем, добиваем, лафа.

Вся хитромурдия в защите прекращается в баскетболе ровно в тот момент, как противник начинает брать щиты и насиловать краску. Иначе абзац. Только не туда, как говорится.
+18
-4
+14
Грин теперь философ , игра внутри игры! Только тренеру волчат намного виднее , раз они с действующим чемпионом играют решающий матч серии !!
+16
-2
+14
Интересно, а в сезоне, когда Грин получил дпой, он тоже постоянно играл против лучших игроков 1 на 1 или же, выполняя тренерские установки, играл на подстраховке и помагал при сдваиваниях?
Да и зачем Гоберу играть один-в-один с Йокичем, если он максимально полезен в краске, цементируя её?
+10
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+9
Как же бомбит у Грина всю межсезонку. И на Нуркича, и на Гобера. Да, это они виноваты, что вы как бездари пролетели мимо ПО
+6
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+5
как будто Грин не понимает, как защищается Миннесота, и какую роль отводит Финч Гоберу. главное тыкнуть Гобера.
+6
-2
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Ответ кот 26
Грин теперь философ , игра внутри игры! Только тренеру волчат намного виднее , раз они с действующим чемпионом играют решающий матч серии !!
Ну, не скажи! Финч смотрит всё вживую, он не может уследить за каждым эпизодом. А вот некогда, кстати, тоже ДПОЙ - Грин, удобно расположившись в кресле на лодке, видит всю картину целиком, со всеми подробностями.
Непонятно только одно: почему главный эксперт, советчик и, по совместительству, ведущий "Монологов с рыбалки", сам-то позорно отлетел в плей-инне, имея в помощниках игрока поколения, самый дорогой состав в лиге и гения-тренера(по крайней мере, если судить по ЗП)?
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лол, это называется тренерская работа, когда по ходу серии подстраиваются под соперника. Хотя понятно, что нынче в ГС это утерянные знания.
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Тогда почему в финале МВП дали Игудале, за защиту против ЛеБрона, а не тебе, ослик? Ты же тоже форвард.
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Эх, да, пока не будешь вещать смачные банки и делать коварные перехваты, никто не поверит, что ты хорош в защите)
Либо залезай всем под кожу, либо иди лесом
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Ответ Александр Спирин
Дрёма тупит. Центровой защищает краску, тяж страхует. Кто пасётся в краске, того центровой и держит. Размениваясь, чтоб в ней тусить. Его задача брать подборы. Минимум - не позволять их брать противнику. Зачем центровой на периметре? Это не рационально. Осложнить бросок оттуда может любой коротыш, ничуть не хуже. Пример: у нас в команде 3 хороших подбирающих. У противника только центр из себя что-то на щитах представляет. Отправляем центрового на периметр, центр за ним, щиты наши. А дальше давим краску, пуляем со средней, подбираем, добиваем, лафа. Вся хитромурдия в защите прекращается в баскетболе ровно в тот момент, как противник начинает брать щиты и насиловать краску. Иначе абзац. Только не туда, как говорится.
Это все хорошо, но скорее всего ДД смеется над тем, что в тех двух матчах, которые Денвер выиграл, Йокич специально разменивался на Гобера, даже не на Назрида, и уничтожил его. Это действительно забавно, что лучший обороняющийся ничего не может сделать, и эту работу берет кто угодно, но не француз
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Ответ Валерий Королёв
Ну, не скажи! Финч смотрит всё вживую, он не может уследить за каждым эпизодом. А вот некогда, кстати, тоже ДПОЙ - Грин, удобно расположившись в кресле на лодке, видит всю картину целиком, со всеми подробностями. Непонятно только одно: почему главный эксперт, советчик и, по совместительству, ведущий "Монологов с рыбалки", сам-то позорно отлетел в плей-инне, имея в помощниках игрока поколения, самый дорогой состав в лиге и гения-тренера(по крайней мере, если судить по ЗП)?
Полностью согласен, диванный эксперт!😂
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Ответ Валерий Королёв
Ну, не скажи! Финч смотрит всё вживую, он не может уследить за каждым эпизодом. А вот некогда, кстати, тоже ДПОЙ - Грин, удобно расположившись в кресле на лодке, видит всю картину целиком, со всеми подробностями. Непонятно только одно: почему главный эксперт, советчик и, по совместительству, ведущий "Монологов с рыбалки", сам-то позорно отлетел в плей-инне, имея в помощниках игрока поколения, самый дорогой состав в лиге и гения-тренера(по крайней мере, если судить по ЗП)?
Потому что Клей уже не топ-20 лиги, так бы они еще огого
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