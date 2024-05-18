Дрэймонд Грин посмеялся над Руди Гобером: «У «Тимбервулвс» есть центровой, который был признан «Лучшим оборонительным игроком года», но они просят Таунса защищаться против центрового»
Дрэймонд Грин посмеялся над центровым «Миннесоты» Руди Гобером.
«Интересно, что мы разбираем то, как Карлу-Энтони Таунсу приходится останавливать Николу Йокича, который является центровым, при том, что в команде Таунса играет «Лучший оборонительный игрок года», который также является центровым.
Если Маркус Смарт выиграл награду «Лучший оборонительный игрок года», то он должен защищаться против Стефена Карри, верно? Я обожаю игру внутри игры. Когда я смотрю матч, я смотрю на игру внутри игры. И я не мог не заметить, что у «Тимбервулвс» есть центровой, который был признан «Лучшим оборонительным игроком года», но они просят Таунса защищаться против центрового», – сказал форвард «Голден Стэйт».
Его задача брать подборы. Минимум - не позволять их брать противнику.
Зачем центровой на периметре? Это не рационально. Осложнить бросок оттуда может любой коротыш, ничуть не хуже.
Пример: у нас в команде 3 хороших подбирающих. У противника только центр из себя что-то на щитах представляет. Отправляем центрового на периметр, центр за ним, щиты наши. А дальше давим краску, пуляем со средней, подбираем, добиваем, лафа.
Вся хитромурдия в защите прекращается в баскетболе ровно в тот момент, как противник начинает брать щиты и насиловать краску. Иначе абзац. Только не туда, как говорится.
Да и зачем Гоберу играть один-в-один с Йокичем, если он максимально полезен в краске, цементируя её?
Непонятно только одно: почему главный эксперт, советчик и, по совместительству, ведущий "Монологов с рыбалки", сам-то позорно отлетел в плей-инне, имея в помощниках игрока поколения, самый дорогой состав в лиге и гения-тренера(по крайней мере, если судить по ЗП)?
Либо залезай всем под кожу, либо иди лесом