Дрэймонд Грин посмеялся над Руди Гобером: «У «Тимбервулвс» есть центровой, который был признан «Лучшим оборонительным игроком года», но они просят Таунса защищаться против центрового»

Дрэймонд Грин посмеялся над центровым «Миннесоты» Руди Гобером.

«Интересно, что мы разбираем то, как Карлу-Энтони Таунсу приходится останавливать , который является центровым, при том, что в команде Таунса играет «Лучший оборонительный игрок года», который также является центровым.

Если Маркус Смарт выиграл награду «Лучший оборонительный игрок года», то он должен защищаться против , верно? Я обожаю игру внутри игры. Когда я смотрю матч, я смотрю на игру внутри игры. И я не мог не заметить, что у «Тимбервулвс» есть центровой, который был признан «Лучшим оборонительным игроком года», но они просят Таунса защищаться против центрового», – сказал форвард « ».