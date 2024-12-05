Зайон Уильямсон пройдет повторное обследование через две недели
Зайон Уильямсон пропустит еще как минимум две недели.
Форвард «Нового Орлеана» успешно восстанавливается после растяжения задней поверхности левого бедра и будет повторно обследован примерно через две недели.
«Пеликанс» готовятся к тому, что отсутствие Уильямсона может продлиться дольше изначального срока. 11 ноября сообщалось, что игрок выбыл на четыре-шесть недель.
В шести матчах этого сезона Уильямсон в среднем набирает 22,7 очка, 8,0 подбора и 5,3 передачи за 31,1 минуты на паркете. Уильямсон сыграл менее чем в 50 процентах матчей своей команды с момента, как был выбран «Пеликанс» на драфте в 2019 году.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Нового Орлеана»
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