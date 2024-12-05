Владислав Емченко о проигрыше «Самаре»: «Заслужили поражение, которое должно ударить нас по шапке»

Владислав Емченко проанализировал причины поражения «Локо» от «Самары» (71:72).

- Что произошло сегодня с вашим настроем?

– Нельзя сказать, что мы не настраивались на этот матч. Но, наверное, на площадке все выглядело так, будто мы недооценили соперника. Было видно, что русские ребята из «Самары» вышли голодные и с огромным желанием доказать, на что способны. С первых секунд нам дали понять, что легко не будет. К сожалению, мы смогли проснуться только в последние минуты, но было уже слишком поздно. Да, нам удалось отыграть отставание, но в самые ответственные моменты не хватило сил и удачи.

- «Самара» заслужила эту победу?

– Да. А мы заслужили поражение, которое должно ударить нас, как говорится, по шапке. Теперь важно посмотреть, как мы сможем собраться, потому что впереди еще много важных матчей, которые нужно выигрывать, – сказал защитник «Локомотива-Кубань».