Яннис Папапетру вернется в состав «Панатинаикоса» после отстранения в матче с «Партизаном» в четверг

Яннис Папапетру близок к возвращению в состав «Панатинаикоса».

Форвард, который был отстранен клубом за нарушение внутренних правил, готовится сыграть в матче 14-го раунда Евролиги против «Партизана » в четверг.

Папапетру пропустил две встречи в результате того, что выражал недовольство игровым временем.

Главный тренер «Пао» Эргин Атаман прокомментировал ситуацию.

«Думаю, он понял, какую ошибку совершил, и, кроме того, мы прекрасно понимаем его роль в команде, так что я сказал менеджерам, что прощаю его и что он поедет с командой в Белград», – заявил Атаман.