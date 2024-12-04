Яннис Папапетру вернется в состав «Панатинаикоса» после отстранения в матче с «Партизаном» в четверг
Яннис Папапетру близок к возвращению в состав «Панатинаикоса».
Форвард, который был отстранен клубом за нарушение внутренних правил, готовится сыграть в матче 14-го раунда Евролиги против «Партизана» в четверг.
Папапетру пропустил две встречи в результате того, что выражал недовольство игровым временем.
Главный тренер «Пао» Эргин Атаман прокомментировал ситуацию.
«Думаю, он понял, какую ошибку совершил, и, кроме того, мы прекрасно понимаем его роль в команде, так что я сказал менеджерам, что прощаю его и что он поедет с командой в Белград», – заявил Атаман.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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