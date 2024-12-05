Тони Аллен о том, как бы он остановил Энтони Эдвардса: «Заставил бы его идти вправо»
Тони Аллен рассказал, как бы он защищался против Энтони Эдвардса.
Бывший игрок НБА заявил, что не позволил бы звезде «Миннесоты» доминировать, нейтрализовав его проходы влево.
«Он все время обходит слева. Так что я заставил бы его идти вправо», – заявил Аллен.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Playback в соцсети X
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