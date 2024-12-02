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  • Лу Уильямс об Энтони Эдварде и фанатах: «Медовый месяц закончился. Если ты можешь называть одноклубников мягкими, значит фанаты могут тебя освистывать»
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Лу Уильямс об Энтони Эдварде и фанатах: «Медовый месяц закончился. Если ты можешь называть одноклубников мягкими, значит фанаты могут тебя освистывать»

Лу Уильямс порассуждал о словах Энтони Эдвардса в адрес фанатов.

«Фанаты освистывают нас. Это безумие. Нас освистывают на своей арене. Это такое чертово неуважение, просто с ума сойти», – заявил Эдвардс о поведении болельщиков после проигранного матча.

«Он вырос очень быстро, стал лидером. И это очень важный урок. Они прошли этап поиска своей идентичности. Раньше могли рассуждать о потенциале. Но теперь они уже что-то построили, и фанаты в это поверили. Если вы меняете игроков и не выходите на соответствующий уровень, не добиваетесь успеха, к которому зрители начали привыкать, у них есть право гудеть.

Если ты можешь называть своих одноклубников мягкими, упрекать в отсутствии идентичности, значит у болельщиков тоже есть право выражать свои эмоции.

Ему кажется, что это неуважение, но медовый месяц закончился. Фанаты могут требовать от тебя так же, как ты требуешь от одноклубников. Это общее дело. У команд не было бы ничего без болельщиков. А у болельщиков не было бы повода для радости.

На месте Энтони Эдвардса я посчитал бы это знаком уважения. Потому что их освистывают за потенциал, о котором болельщики знают», – заключил бывший баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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