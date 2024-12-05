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«Он Андре Миллер». Бэрон Дэвис восхищен умением Николы Йокича разыгрывать

Бэрон Дэвис сравнил Николу Йокича с Андре Миллером.

«Мы никогда не видели никого похожего на Йокича. Он разыгрывающий центровой. Он как будто центровой в теле разыгрывающего с мозгом разыгрывающего. Нужно быть одним из тех, кто обладает таким умом, чтобы играть как он.

Он настоящий разыгрывающий защитник. Он Андре Миллер. Андре Миллер был гениален, просто гениален. Он умеет играть на партнеров. Он затолкает тебя под кольцом, а потом скинет свободному партнеру», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Draymond Green Show with Baron Davis
logoНикола Йокич
logoДенвер
logoАндре Миллер
logoБэрон Дэвис
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