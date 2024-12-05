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Джордж Карл: «Наггетс» больше зависят от Йокича, чем «Буллс» от Джордана»

Джордж Карл отметил зависимость «Денвера» от Николы Йокича.

«Последние пять лет «Наггетс» больше зависят от Йокича, чем «Буллс» когда-либо от Джордана.

Йокич — главный подбирающий, пасующий, плеймейкер и лидер в каждом матче», – написал легендарный тренер на своей странице в соцсети X.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Джорджа Карла в соцсети X
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