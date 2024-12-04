Чарльз Баркли: «Денверу» нельзя тратить впустую лучшие годы Йокича»

Чарльз Баркли считает, что «Наггетс» тратят впустую лучшие годы Николы Йокича.

«Я надеюсь, что «Денвер » совершит обмен. Нельзя растрачивать карьеру Джокера. Он лучший игрок в мире. Они могут выиграть еще один чемпионат. Они позволили уйти двум запасным, которые играли очень важную роль для победы в чемпионате. Их скамейка запасных слабее воды.

Джамалу Мюррэю нужно прибавить, но им нужно приобрести еще несколько парней. Они просто отпустили игроков. У них есть Йокич , который великолепен. У него в запасе есть еще пять лет. Потому что, когда он станет старше, его игра все еще будет хороша. Он не самый атлетичный игрок в мире. Нельзя тратить впустую лучшие годы этого парня, он лучший игрок в мире. Станьте жадными», – заявил эксперт TNT.