Чарльз Баркли: «Денверу» нельзя тратить впустую лучшие годы Йокича»
Чарльз Баркли считает, что «Наггетс» тратят впустую лучшие годы Николы Йокича.
«Я надеюсь, что «Денвер» совершит обмен. Нельзя растрачивать карьеру Джокера. Он лучший игрок в мире. Они могут выиграть еще один чемпионат. Они позволили уйти двум запасным, которые играли очень важную роль для победы в чемпионате. Их скамейка запасных слабее воды.
Джамалу Мюррэю нужно прибавить, но им нужно приобрести еще несколько парней. Они просто отпустили игроков. У них есть Йокич, который великолепен. У него в запасе есть еще пять лет. Потому что, когда он станет старше, его игра все еще будет хороша. Он не самый атлетичный игрок в мире. Нельзя тратить впустую лучшие годы этого парня, он лучший игрок в мире. Станьте жадными», – заявил эксперт TNT.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт nikolaesthetic в соцсети X
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