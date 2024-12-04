Рывок 21:6 в концовке помог «Денверу» выиграть у «Голден Стэйт». Йокич набрал 38 очков, 10 подборов, 6 передач и 5 перехватов
«Денвер» выиграл у «Голден Стэйт» (119:115), ускорившись 21:6 в концовке.
В составе «Наггетс» центровой Никола Йокич набрал 38 очков (14 из 24 с игры), 10 подборов, 6 передач и 5 перехватов за 40 минут.
Поражение стало для «Уорриорз» пятым подряд.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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