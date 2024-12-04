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Шэмс Чарания: «Пеликанс» не собираются отчислять Зайона Уильямсона»

«Новый Орлеан» не намерен расставаться с Зайоном Уильямсоном.

«Есть способы, при которых, если «Пеликанс» отчислят Зайона Уильямсона, они потенциально могут сделать это бесплатно. Однако я не думаю, что этот вариант сейчас обсуждается. «Пеликанс» не намерены отчислять Зайона Уильямсона.

Они хотят найти способ — любой способ — собраться нужных игроков вокруг него и сделать все необходимое, чтобы он вышел на площадку. Это их главная цель», – сказал инсайдер ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
logoЗайон Уильямсон
возможные переходы
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logoНовый Орлеан
Шэмс Чарания
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