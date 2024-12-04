Шэмс Чарания: «Пеликанс» не собираются отчислять Зайона Уильямсона»
«Новый Орлеан» не намерен расставаться с Зайоном Уильямсоном.
«Есть способы, при которых, если «Пеликанс» отчислят Зайона Уильямсона, они потенциально могут сделать это бесплатно. Однако я не думаю, что этот вариант сейчас обсуждается. «Пеликанс» не намерены отчислять Зайона Уильямсона.
Они хотят найти способ — любой способ — собраться нужных игроков вокруг него и сделать все необходимое, чтобы он вышел на площадку. Это их главная цель», – сказал инсайдер ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости