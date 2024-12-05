Стив Керр о Брэндине Подземски: «Он потерял из вида то, что на самом деле дает победы»
Стив Керр объяснил свои слова о Брэндине Подземски.
Главный тренер «Голден Стэйт» публично раскритиковал принимаемые защитником решения после поражения от «Денвера». Керр продолжил свою мысль в интервью.
«Он потерял из вида то, что на самом деле дает победы.
Все, что я сказал публично, Брэндин уже слышал. Я высказал это перед прессой, чтобы оказать на него давление. Не говорил ничего, что заранее не обдумал. Это не было выражением злости за поражение. Это было послание, которое было необходимо.
Все это очень важно, потому что он очень хороший и важный для нас игрок», – заключил специалист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sports Illustrated
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