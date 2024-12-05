13

Стив Керр о Брэндине Подземски: «Он потерял из вида то, что на самом деле дает победы»

Стив Керр объяснил свои слова о Брэндине Подземски.

Главный тренер «Голден Стэйт» публично раскритиковал принимаемые защитником решения после поражения от «Денвера». Керр продолжил свою мысль в интервью.

«Он потерял из вида то, что на самом деле дает победы.

Все, что я сказал публично, Брэндин уже слышал. Я высказал это перед прессой, чтобы оказать на него давление. Не говорил ничего, что заранее не обдумал. Это не было выражением злости за поражение. Это было послание, которое было необходимо.

Все это очень важно, потому что он очень хороший и важный для нас игрок», – заключил специалист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sports Illustrated
logoБрэндин Подземски
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoСтив Керр
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Голден Стэйт» вновь упустил победу. Стив Керр разнес судей и Подземски
20вчера, 22:10
«Судей три, хоть один мог бы увидеть?» Стив Керр раскритиковал арбитров, которые не наказали «Денвер» за попытку взять отсутствующий тайм-аут
7вчера, 11:36Видео
Брэндин Подземски о разговоре с Керром: «Тренер хотел донести до меня, что мне надо сосредоточиться на том, что я умею делать»
вчера, 09:03
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Крис Миддлтон дебютирует в сезоне в пятницу в матче против «Бостона»
3 минуты назад
Влатко Чанчар пропустит восемь недель из-за травмы колена
26 минут назад
Терэнс Мэнн перенесет операцию по поводу перелома пальца и пропустит как минимум 3 недели
34 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Самара» принимает «Локомотив-Кубань»
547 минут назадLive
Анферни Хардуэй: «Мой набор навыков был больше, чем у Майкла Джордана»
451 минуту назад
«Он Андре Миллер». Бэрон Дэвис восхищен умением Николы Йокича разыгрывать
2сегодня, 14:51
Джордж Карл: «Наггетс» больше зависят от Йокича, чем «Буллс» от Джордана»
3сегодня, 14:06
Зайон Уильямсон пройдет повторное обследование через две недели
8сегодня, 13:55
Джи Джи Джексон вернется в строй через 6-8 недель
сегодня, 13:47
Евролига. «Жальгирис» примет «Анадолу Эфес», «Реал» встретится с «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 13:27
Ко всем новостям
Последние новости
Тони Аллен о том, как бы он остановил Энтони Эдвардса: «Заставил бы его идти вправо»
9 минут назад
Алекс Пойтресс: «Все мои годы в Евролиге, включая «Зенит», сформировали мой характер»
19 минут назад
Кейд Каннингем-Джейлен Дюрен и Джеймс Харден-Деррик Джонс лидируют по количеству аллей-упов
2сегодня, 14:33
Док Риверс: «Надеемся, что Крис Миддлтон вернется очень скоро»
сегодня, 14:19
Трэй Янг болельщику: «Заткни свою пасть»
7сегодня, 13:38Видео
Ник Нерс: «Есть вероятность, что Джоэл Эмбиид сыграет в пятницу»
1сегодня, 13:23
Остин Ривз выпускает в продажу модель кроссовок Rigorer AR2
6сегодня, 11:25
Дражен Анзулович: «С нами тренируются игроки из команды 3х3, которые пока не понимают нашу систему, а Егор Амосов должен был сегодня пойти в школу»
сегодня, 11:05
Руди Гобер: «Хочу увидеть Intuit Dome заполненным в плей-офф»
сегодня, 10:46
Главный тренер женской сборной Бельгии Рашид Мезьян возглавил «Коннектикут»
сегодня, 10:36