Брэндин Подземски о разговоре с Керром: «Тренер хотел донести до меня, что мне надо сосредоточиться на том, что я умею делать»
Главный тренер «Уорриорз» дал указания молодому игроку после одного из его нарушений в момент исполнения соперниками дальних бросков.
«Керр хотел донести до меня, что мне надо делать именно мою работу, сосредоточиться на том, что я умею делать, понимать, для чего я на площадке. Он сказал: «Если ты не можешь выполнять то, что от тебя требуется, я заменю тебя».
Я отреагировал исполнением флоутеров, проходами и скидками на дугу, бросками с ведения. Я услышал, что мне сказали, правильно воспринял его слова. Старался ответить игрой, никаких эмоций.
Сегодня мы с парнями сделали много хороших вещей, но все впечатление портится поражением», – сказал защитник «Голден Стэйт».
Стив Керр о Брэндине Подземски: «Ему надо быть умным игроком, который принимает правильные решения. Надеюсь, он услышит это»
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