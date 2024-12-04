Брэндин Подземски о разговоре с Керром: «Тренер хотел донести до меня, что мне надо сосредоточиться на том, что я умею делать»

Брэндин Подземски вспомнил о разговоре со Стивом Керром по ходу игры с «Наггетс».

Главный тренер «Уорриорз» дал указания молодому игроку после одного из его нарушений в момент исполнения соперниками дальних бросков.

«Керр хотел донести до меня, что мне надо делать именно мою работу, сосредоточиться на том, что я умею делать, понимать, для чего я на площадке. Он сказал: «Если ты не можешь выполнять то, что от тебя требуется, я заменю тебя».

Я отреагировал исполнением флоутеров, проходами и скидками на дугу, бросками с ведения. Я услышал, что мне сказали, правильно воспринял его слова. Старался ответить игрой, никаких эмоций.

Сегодня мы с парнями сделали много хороших вещей, но все впечатление портится поражением», – сказал защитник «Голден Стэйт ».

Стив Керр о Брэндине Подземски: «Ему надо быть умным игроком, который принимает правильные решения. Надеюсь, он услышит это»