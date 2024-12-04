«Судей три, хоть один мог бы увидеть?» Стив Керр раскритиковал арбитров, которые не наказали «Денвер» за попытку взять отсутствующий тайм-аут
Стив Керр раскритиковал судей матча с «Денвером» (115:119).
Защитник «Наггетс» Кристиан Браун при «+3» на последних секундах подобрал в падении и попытался взять тайм-аут. Оставшихся перерывов у команды не было, но судьи объявили спорный мяч.
«Браун попросил тайм-аут. Все это видели, кроме трех ребят, которые обслуживают матч. Меня это злит. У них нет тайм-аутов, судьи должны дать технический фол. Мы бросаем штрафной, и получаем мяч, а с ним и шанс выиграть. Они сказали, что не видели этого. Зачем-то же их три, хоть один мог бы увидеть?
Конечно, это не причина поражения. Мы уступили потому, что не смогли закрыть игру в очередной раз. Мы на протяжении пяти матчей не доигрываем и принимаем неверные решения», – сказал главный тренер «Голден Стэйт».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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