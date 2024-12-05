Руди Гобер: «Хочу увидеть Intuit Dome заполненным в плей-офф»

Руди Гоберу понравилась новая арена «Клипперс».

«Intuit Dome крутой. Еще утром осмотрелся. Он немного напоминает мне Колизей. Как в фильме «Гладиатор». Хочу увидеть его с заполненными трибунами в плей-офф. Думаю, он будет очень впечатляющим», – заявил центровой «Миннесоты».

«Тимбервулвз» провели первый матч против «Клипперс » на выезде после переезда соперника на новую арену. Гости одержали крупную победу со счетом 108:80.