Лев Лещенко: «Когда профессионально занимался баскетболом, постоянно сталкивались с коррупцией»
Лев Лещенко заявил, что сталкивался с коррупцией в профессиональном баскетболе .
«Коррупция меня не волнует. Она всегда была и будет. Когда я профессионально занимался баскетболом, мы с этим постоянно сталкивались. Одним можно, другим нельзя. Есть установка на игру и все»», — сказал народный артист России.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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