Лев Лещенко: «Когда профессионально занимался баскетболом, постоянно сталкивались с коррупцией»

Лев Лещенко заявил, что сталкивался с коррупцией в профессиональном баскетболе .

«Коррупция меня не волнует. Она всегда была и будет. Когда я профессионально занимался баскетболом, мы с этим постоянно сталкивались. Одним можно, другим нельзя. Есть установка на игру и все»», — сказал народный артист России.