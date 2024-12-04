Терэнс Мэнн сломал средний палец на левой руке
Терэнс Мэнн выбыл из строя с переломом пальца.
Атакующий защитник «Клипперс» сломал средний палец на левой руке и завтра пройдет повторное обследование, сообщает журналист Clutch Points Томер Азарли.
Мэнн травмировался во время матча против «Портленда» (127:105). Защитник провел на паркете 13,5 минуты, набрав 5 очков.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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