Терэнс Мэнн сломал средний палец на левой руке

Терэнс Мэнн выбыл из строя с переломом пальца.

Атакующий защитник «Клипперс» сломал средний палец на левой руке и завтра пройдет повторное обследование, сообщает журналист Clutch Points Томер Азарли.

Мэнн травмировался во время матча против «Портленда» (127:105). Защитник провел на паркете 13,5 минуты, набрав 5 очков.