Алперен Шенгюн и Джейлен Брансон признаны игроками недели в своих конференциях НБА

НБА выбрала игроков недели.

Ими стали центровой Алперен Шенгюн («Хьюстон») на Западе и разыгрывающий Джейлен Брансон («Нью-Йорк») на Востоке.

На счету Шенгюна 21,3 очка, 12,7 подбора и 9 передач в среднем. «Рокетс» одержали 3 победы.

Брансон набирал 26,8 очка и 9,8 передачи при 54,7% точности бросков с игры. Результат «Никс» – 3-1.