Алперен Шенгюн и Джейлен Брансон признаны игроками недели в своих конференциях НБА
НБА выбрала игроков недели.
Ими стали центровой Алперен Шенгюн («Хьюстон») на Западе и разыгрывающий Джейлен Брансон («Нью-Йорк») на Востоке.
На счету Шенгюна 21,3 очка, 12,7 подбора и 9 передач в среднем. «Рокетс» одержали 3 победы.
Брансон набирал 26,8 очка и 9,8 передачи при 54,7% точности бросков с игры. Результат «Никс» – 3-1.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Сommunications в сети X
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