Никола Йокич накричал на судью на последних секундах матча с «Далласом», но избежал технического

Никола Йокич оспорил судейское решение.

Центровой «Денвера» накричал на судью на последних секундах матча с «Далласом» (120:123) при «-1», но избежал технического замечания.

Серб считал, что Дерек Лайвли в предыдущем эпизоде толкнул его в спину, а рефери выразил мнение, что действующий MVP изобразил нарушение.