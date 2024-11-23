Никола Йокич накричал на судью на последних секундах матча с «Далласом», но избежал технического
Никола Йокич оспорил судейское решение.
Центровой «Денвера» накричал на судью на последних секундах матча с «Далласом» (120:123) при «-1», но избежал технического замечания.
Серб считал, что Дерек Лайвли в предыдущем эпизоде толкнул его в спину, а рефери выразил мнение, что действующий MVP изобразил нарушение.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chaz NBA
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