Восемь стран подали заявки на проведение Евробаскета-2029. Права достанутся четырем

Стали известны страны, которые претендуют на проведение Евробаскета-2029.

Заявки подали Эстония, Финляндия, Германия, Греция, Литва, Нидерланды, Словения и Испания.

Четыре из этих восьми кандидатов будут в итоге наделены правами на организацию 43-го чемпионата Европы.