Восемь стран подали заявки на проведение Евробаскета-2029. Права достанутся четырем
Стали известны страны, которые претендуют на проведение Евробаскета-2029.
Заявки подали Эстония, Финляндия, Германия, Греция, Литва, Нидерланды, Словения и Испания.
Четыре из этих восьми кандидатов будут в итоге наделены правами на организацию 43-го чемпионата Европы.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: FIBA
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