Руди Фернандес объявил о завершении карьеры после сезона-2023/24

Форвард «Реала» Руди Фернандес близок к завершению карьеры.

Сезон-2023/24 станет для 39-летнего ветерана последним на клубном уровне. Фернандес продолжит выступление за сборную, где постарается помочь Испании попасть на олимпийские игры в Париже. В случае успеха олимпийский турнир станет завершающим в карьере спортсмена.

трижды выигрывал в составе «Реала» в 2015, 2018 и 2023 годах.

Шесть раз выигрывал чемпионат Испании. Шесть раз кубок и девять раз суперкубок Испании.

До подписания с «Реалом» Фернандес провел четыре года в , играя за « » и « ». В свой первый сезон-2008/09 испанец вошел во вторую сборную новичков.

В составе сборной Испании форвард завоевал золотые медали чемпионата мира 2006 и 2019 года. Выиграл чемпионат Европы в 2009, 2011, 2015 и 2022 году.

Фернандес провел 22 года играя на профессиональном уровне.