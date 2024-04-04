Руди Фернандес объявил о завершении карьеры после сезона-2023/24

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Форвард «Реала» Руди Фернандес близок к завершению карьеры.

Сезон-2023/24 станет для 39-летнего ветерана последним на клубном уровне. Фернандес продолжит выступление за сборную, где постарается помочь Испании попасть на олимпийские игры в Париже. В случае успеха олимпийский турнир станет завершающим в карьере спортсмена.

Руди Фернандес трижды выигрывал Евролигу в составе «Реала» в 2015, 2018 и 2023 годах.

Шесть раз выигрывал чемпионат Испании. Шесть раз кубок и девять раз суперкубок Испании.

До подписания с «Реалом» Фернандес провел четыре года в НБА, играя за «Портленд» и «Денвер». В свой первый сезон-2008/09 испанец вошел во вторую сборную новичков.

В составе сборной Испании форвард завоевал золотые медали чемпионата мира 2006 и 2019 года. Выиграл чемпионат Европы в 2009, 2011, 2015 и 2022 году.

Фернандес провел 22 года играя на профессиональном уровне.

2 комментария
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Фернандес, Льюлль, Чача Родригес, Марк Газоль — хорошее выдалось поколение. Потихоньку заканчивают один за другим.
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великий боец и провокатор, снайпер и шоумен. великая карьера!)
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