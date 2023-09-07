Германия, Греция, Италия и Чехия примут женский Евробаскет-2025

Теги ФИБА ФИБА-Европа Евробаскет Баскетбол

Женский Евробаскет в 2025 году впервые примут четыре страны.

Германия, Греция, Италия и Чехия были утверждены Исполнительным комитетом ФИБА-Европа в качестве четырех стран-хозяек, которые и будут обеспечивать проведение соревнования

Каждая страна примет у себя часть группового этапа – точные места проведения будут определены позднее, – а Финальный этап пройдет исключительно в Афинах (Греция), где и будут определены чемпионы.

Всего в отборочном турнире женского Евробаскета 2025 года примут участие 36 стран, включая четыре страны-организатора.

Оставшиеся 32 команды будут разбиты на восемь групп по четыре команды и разыграют 12 последних мест в Финальном раунде.

«Раз по 40 в день фотографировался». Антон Понкрашов провел два месяца в Китае и делится эмоциями

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий