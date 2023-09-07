Германия, Греция, Италия и Чехия примут женский Евробаскет-2025
Женский Евробаскет в 2025 году впервые примут четыре страны.
Германия, Греция, Италия и Чехия были утверждены Исполнительным комитетом ФИБА-Европа в качестве четырех стран-хозяек, которые и будут обеспечивать проведение соревнования
Каждая страна примет у себя часть группового этапа – точные места проведения будут определены позднее, – а Финальный этап пройдет исключительно в Афинах (Греция), где и будут определены чемпионы.
Всего в отборочном турнире женского Евробаскета 2025 года примут участие 36 стран, включая четыре страны-организатора.
Оставшиеся 32 команды будут разбиты на восемь групп по четыре команды и разыграют 12 последних мест в Финальном раунде.
«Раз по 40 в день фотографировался». Антон Понкрашов провел два месяца в Китае и делится эмоциями
Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам
Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге
Комментарии