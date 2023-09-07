Германия, Греция, Италия и Чехия примут женский Евробаскет-2025

Женский Евробаскет в 2025 году впервые примут четыре страны.

Германия, Греция, Италия и Чехия были утверждены Исполнительным комитетом в качестве четырех стран-хозяек, которые и будут обеспечивать проведение соревнования

Каждая страна примет у себя часть группового этапа – точные места проведения будут определены позднее, – а Финальный этап пройдет исключительно в Афинах (Греция), где и будут определены чемпионы.

Всего в отборочном турнире женского Евробаскета 2025 года примут участие 36 стран, включая четыре страны-организатора.

Оставшиеся 32 команды будут разбиты на восемь групп по четыре команды и разыграют 12 последних мест в Финальном раунде.

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