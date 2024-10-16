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Глава из только что вышедшей в Москве по заказу Единой лиги ВТБ книги.

Главные события в баскетболе

ЦСКА берет верх над мадридским «Реалом» и третий раз в своей истории становится обладателем Кубка европейских чемпионов,

Тбилисское «Динамо» проигрывает пражской «Славии» решающий матч Кубка обладателей кубков.

В XXIII чемпионате Южной Америки команда Уругвая (хозяйка турнира) опережает Бразилию и Аргентину.

XVI чемпионат Европы (в Италии) выигрывает сборная СССР, Югославия – вторая, Чехословакия – третья.

XXXVI чемпионат СССР, сезон 1968/69. ЦСКА возвращает и «корзину», и титул

Титул чемпиона страны-1968/69 завоевывает ЦСКА, «Динамо» (Тбилиси) – на втором месте, ленинградский «Спартак» – на третьем. Возрожденный Кубок СССР забирает тбилисское «Динамо», побеждая в финале киевский «Строитель».

ЕСТЬ ОТЛИЧИЯ: ПО ФОРМЕ И ПО СОДЕРЖАНИЮ

XXXVI ЧЕМПИОНАТ СССР (ВЫСШАЯ ЛИГА) начался в тот же день, что и предыдущий – 1 декабря, в нем участвовали столько же команд, сколько их было в чемпионате предыдущем, – 12, турнир проводился по той же формуле (каждый с каждым в четыре круга, приезжая в гости, команда играла в течение двух дней два матча).

И это хорошо:

- потому, что команды получили возможность работать ритмично;

- потому, что формула турнира была самой разумной из тех, которые перепробовали за все послевоенные годы;

- потому, что при таком количестве матчей роль случайности при распределении мест сводилась до минимума.

Но эти два чемпионата кое-чем отличались.

По форме. В предыдущем турнире, приезжая в тот город, где есть две команды, гости играли с обеими. Мелочь? Как сказать, если учесть, что в течение пяти дней команда-гость играла четыре матча, при этом вторая из команд-хозяев встречалась с противником, который после двух, порой изнурительных, матчей имел лишь один день на отдых. И такого рода перегрузки поджидали команды в трех городах. Иными словами, ленинградский «Спартак», «Жальгирис», ЦСКА находились в менее выгодных условиях, чем команды Киева, Риги, Тбилиси.

Сейчас количество городов, имеющих по две команды, увеличилось: в Москве принимали гостей армейцы и динамовцы. Но при этом календарь составили таким образом, что, приезжая в любой из этих четырех городов, гости играли только с одной командой, а затем отправлялись в близлежащий город (скажем, из Риги в Каунас или Тарту).

По содержанию. В чемпионате-1967/68 игроки сборной СССР были лишены возможности защищать цвета своих клубов. Это обстоятельство, конечно же, обесценивало чемпионат. Теперь же все команды в течение всего сезона могли играть полными составами.

В 1969 не было ни Олимпиады, ни чемпионата мира, ни Спартакиады народов СССР, а потому впервые в истории наша Федерация заявила две команды на участие в двух еврокубках. ЦСКА (как клуб сезоном ранее, наиболее пострадавший от интересов сборной) – в Кубок европейских чемпионов, тбилисское «Динамо» (как победителя обесцененного чемпионата) – в Кубок кубков.

Сразу же отметим, что в ЦСКА дебютировал чемпион мира и Европы, бронзовый призер Олимпиады бывший защитник «Уралмаша» Сергей Белов. Что многолетнего главного тренера ЦСКА Евгения Алексеева сменил 38-летний Арменак Алачачян. Что с приходом 30-летнего Евгения Гомельского в тренерский штаб московского «Динамо», команда заиграла так хорошо, как не играла уже давно.

29 декабря 1968. Москва. Матч XXXVI чемпионата СССР ЦСКА – «Динамо» (Москва) – 67:53. В атаке дебютант армейцев Сергей Белов, которого пытается остановить Виталий Поляков

B XXXVI чемпионате стартовали (в порядке мест, занятых сезоном ранее): «Динамо» (Тбилиси), СКА (Киев), ЦСКА, «Спартак» (Ленинград), «Строитель» (Киев), «Калев» (Тарту), ВЭФ (Рига), СКА (Рига), «Жальгирис» (Каунас), ГПИ (Тбилиси), победитель второй лиги – «Динамо» (Москва), победитель турнира претендентов – «Локомотив» (Алма-Ата).

Было у составителей календаря и еще одно благое намерение – чтобы команды играли дома или в гостях не более четырех матчей подряд. Но выполнить его не удалось. Уже в третьем туре по просьбе ЦСКА, которому предстояло стартовать в Кубке европейских чемпионов, «Локомотив» согласился перенести домашние матчи с армейцами из Алма-Аты в Москву.

В общем, показав невзрачную игру (смена главного тренера, травма Медведева, болезнь Сидякина, спад формы у Вольнова и Липсо), ЦСКА, тем не менее, сумел одержать дома три двойные победы над ГПИ, рижским СКА и «Локомотивом» и к середине декабря возглавил турнирную таблицу. По одному поражению в шести матчах потерпели «Жальгирис», тбилисское «Динамо» и киевский СКА. Удачно съездил в Тбилиси «Спартак» – именно команда Кондрашина сумела взять гостевое очко у южного «Динамо».

ФАВОРИТ – В НОКДАУНЕ

ЦСКА выиграл первый матч Кубка чемпионов в Германии у «Форвертса» (66:54), вернулся домой и… провалился в глубочайшую яму. В семи встречах чемпионата страны проиграл шесть раз, в том числе оба матча в гостях у тбилисского «Динамо», одного из главных конкурентов (69:72, 83:84). Даже слабенький «Форвертс» был обыгран с трудом – 75:72.

В середине января (после 12–14 матчей) турнирная таблица выглядела непривычно:

«Динамо» Тб – 2 поражения, «Спартак» и «Жальгирис» – 3, «Строитель» – 5, ЦСКА и «Калев» – 6.

ЦСКА напоминал боксера-фаворита, который побывал в нокдауне. Многие даже предсказывали, что московских армейцев не будет и в тройке призеров.

И заговорили о том, что одним из претендентов на чемпионство является «Спартак». Как мы помним, в прошлом году ленинградцы очень плохо играли в гостях – всего 7 побед в 22 матчах. Сейчас же все изменилось: на начало февраля Александр Белов и Ко привезли с четырех выездов шесть очков!

6 декабря 1968. Тбилиси. Матч XXXVI чемпионата СССР «Динамо» Тб – «Спартак» – 62:82. Ленинградцы Леонид Иванов (№ 15), взлетевший Александр Белов и Валерий Федоров (№ 11) наносят первое поражение Анзору Лежаве и его команде

Положение лидеров после 18 игр: «Спартак» – 15 побед, «Динамо» Тб – 14, «Калев» – 13, ЦСКА, «Строитель» – 12.

Армейцы, обыграв дома киевский СКА и ВЭФ, снова переключились на Кубок чемпионов: в своей группе «А» 1/4 финала они дважды взяли верх над болгарским «Академиком» – 85:57 в Москве и 83:54 в Софии. Уже по этим результатам понятно – дела у ЦСКА пошли на лад.

Что и было доказано в очных московских встречах со «Спартаком» 18 и 19 февраля – 79:62 и 77:59. Если коротко, то Капранов выключил из игры снайпера гостей Быкова (тот набрал всего 10 очков и 4 очка), а Андреев (19 и 28), который весь второй тайм первого матча играл с 4 фолами, справился с двумя центровыми «Спартака» – Ивановым (13 и 12) и А. Беловым (10 и 11).

Следом и армейцы, и спартаковцы, на радость тбилисскому «Динамо», потерпели по поражению от приехавшего к ним в гости «Жальгириса». Паулаускас устроил шоу, набрав в четырех матчах против команд Алачачяна и Кондрашина в среднем почти 22 очка!

А подопечные Инцкирвели, выиграв четыре матча у киевских «Строителя» и СКА, уверенно закрепились на первом месте по итогам половины чемпионата.

После 22 матчей более 50 процентов побед имели: «Динамо» Тб – 18, «Спартак» – 16, ЦСКА, «Жальгирис» – 15, «Строитель» – 14, «Динамо» М, «Калев» – 12…

Тут подоспел очередной утвержденный Федерацией список 25 сильнейших баскетболистов – по итогам 1968 года.

Список 25 лучших игроков сезона по итогам 1968 года

Центровые: 1 (1). Поливода («Строитель»). 2 (–). С.Коваленко (ГПИ Тб). 3 (2). Андреев (ЦСКА). 4 (4*). Липсо (ЦСКА). 5 (–). Эглитис (СКА Р).

Форварды: 1 (2). Паулаускас («Жальгирис»). 2 (1). Вольнов (ЦСКА). 3 (3). Томсон («Калев»). 4 (4*). Жармухамедов («Буревестник» Ташкент). 5 (–). Вальтин («Строитель»). 6 (–). Вензбергас («Жальгирис»). 7 (–). Коркия («Динамо» Тб). 8 (–). Быков («Спартак» Л). 9 (6). Юргенсонс (ВЭФ). 10 (–). Болвачев («Уралмаш»).

Защитники: 1 (2). Саканделидзе («Динамо» Тб). 2 (3). Белов («Уралмаш»). 3 (5). Селихов (ЦСКА). 4 (4). Крикун («Калев»). 5 (8*). Капранов (ЦСКА). 6 (–). Алтабаев («Динамо» Тб). 7 (–). Брянцев (СКА К). 8 (7). Салухин (СКА К). 9 (–). Стрелис (СКА Р). 10 (1). Травин (ЦСКА).

Цифры в скобках — место в рейтинге по итогам 1967 года. *Год назад Липсо и Капранов были форвардами, а Жармухамедов – центровым.

Девятый раз Федерация назвала 25 сильнейших. Только Вольнов и Травин значились во всех девяти списках.

ЗА «СЕРЕБРЯНОЙ КОРЗИНОЙ» – В БАРСЕЛОНУ

До старта второй части чемпионата страны, ЦСКА во втором туре группы «А» Кубка чемпионов набрал второе зачетное очко, обыграв по сумме двух матчей югославский «Задар»: дома – 83:75, в гостях – 74:73. А «Динамо» стартовало в Кубке кубков с победы в 1/4 финала над болгарским «Спартаком»: 88:83 – в Софии и 58:54 – в Тбилиси.

После «Задара» у московских армейцев словно второе дыхание открылось: в шести матчах против московского «Динамо», «Строителя» и киевского СКА они одержали пять побед. Динамовцы Тбилиси, увы, только две победы во встречах с московским «Динамо», ленинградским «Спартаком» и «Калевом». ЦСКА догнал конкурента. Обе команды завершили март с показателями – 20–8. Начали понемногу отставать «Жальгирис» – 19-11 (4-4 в марте), «Строитель» – 20-12 (5-3), «Спартак» – 18-12 (2-6).

19-го и 27 марта ЦСКА в группе «А» Кубка европейских чемпионов обменялся победами с «Реалом» – 69:67 в Мадриде, 78:89 в Москве. Поскольку оба клуба заранее обеспечили себе выход в 1/2 финала («Реал» также набрал два зачетных очка во встречах с «Задаром» и «Академиком»), эти матчи просто расставили их в турнирной таблице. Москвичи со второго места вышли на победителя группы «В» «Спартак» из Брно, «Реал» – на льежский «Стандарт».

Динамовцы Тбилиси в 1/2 финала Кубка кубков много проиграли в Афинах «Панатинаикосу» – 67:81, но в ответной встрече взяли убедительный реванш – 103:71. В финале их ждала пражская «Славия».

Но прежде чем встретиться с чехословацкими командами, наши лидеры встретились в Москве между собой в чемпионате страны. В первом матче ЦСКА показал свою лучшую игру в сезоне – 97:68. Но пусть счет не вводит в заблуждение: «Динамо» выиграло первый тайм – 40:38, но травму получил Схиерели, разыгрался Белов (всего 21 очко), и Инцкирвели на 33-й минуте убрал своих лидеров Саканделидзе с Мосешвили – начал готовиться ко второму матчу.

Сутки спустя была совсем другая игра. За минуту и 20 секунд до конца Мосешвили сравнял счет – 75:75, но сначала Селихов, а потом Белов (25 очков) точными бросками принесли победу ЦСКА – 79:75.

Армейский клуб возглавил турнирную таблицу – 22-8, у «Динамо» Тб – 20-10.

6 апреля 1969. Москва. Матч XXXVI чемпионата СССР ЦСКА – «Динамо» (Тб) – 97:68. Александр Кульков уходит от Левана Мосешвили (№ 5) и Важи Нариманидзе

Вот теперь можно было заняться еврокубками. Сначала ЦСКА разгромил в Москве клуб из Брно – 101:66. Ответный матч стал формальностью – 83:92.

В этот же день, 17 апреля, в Вене динамовцы проиграли «Славии» финал Кубка кубков – 74:80 (33:33), хотя еще за две минуты до конца уступали всего одно очко.

А через неделю в Барселоне в фантастическом триллере с двумя овертаймами ЦСКА взял верх над «Реалом» – 103:99 (42:45, 81:81, 93:93). Андреев набрал 37 очков, Белов – 19, Капранов – 18, Вольнов – 12.

Но было не до празднований. Уже через четыре дня после возвращения армейцы принимали «Калев», который подтянулся в группу лидеров. Однако сопротивления лучшей команде Европы оказать не смог – 77:88, 71:80.

Динамовцы Тбилиси, вернувшись из Вены, дважды в невероятных концовках обыграли «Строитель» (65:59, 74:71) и ГПИ (88:85, 97:95), тем самым сохранили шансы на общую победу в чемпионате.

Апрель команды завершили так (поскольку все провели разное количество матчей, для понимания ситуации представлю турнирную таблицу в современном стиле – с указанием процента побед): 1. ЦСКА – 24-8 (0,75). 2. «Динамо» Тб – 24-10 (0,7). 3. «Спартак» – 22-14 (0,61). 4. «Строитель» – 23-15 (0,61). 5. «Жальгирис» – 21-15 (0,58). 6. «Калев» – 22-16 (0,58). 7. СКА К – 19-17 (0,53). 8. «Динамо» М – 19-19 (0,5). 9. СКА Р – 14-20 (0,41). 10. ГПИ – 12-28 (0,3). 11. ВЭФ – 11-27 (0,29). 12. «Локомотив» – 7-29 (0,2).

ЗА ЧЕМПИОНСКИМ ТИТУЛОМ – В ЛЕНИНГРАД

За 27 майских дней ЦСКА предстояло провести 12 (шесть сдвоенных) матчей, причем все – в гостях. Даже одна осечка могла оказаться роковой, поскольку динамовцам Тбилиси оставалось сыграть пять двойных матчей, три из которых – дома,

Выезд в Прибалтику армейцы провели на одном дыхании: ВЭФ – 70:58 и 92:81, СКА Р – 94:78 и 93:79, «Жальгирис» – 95:81 и 72:66.

На следующий день после победы ЦСКА в Каунасе из Киева пришла сенсация: тамошние армейцы помогли армейцам московским, разгромив не выдержавших гонки тбилисских динамовцев – 94:69.

Теперь уже ничто не могло помешать ЦСКА вернуть чемпионский титул. Это и случилось 24 мая в Ленинграде во втором матче «Спартак» – ЦСКА, который завершился победой армейцев – 73:65. А накануне была битва с двумя овертаймами, которую тоже выиграл ЦСКА – 90:82 (31:36, 68:68, 78:78). Блистательно выступил ветеран Вольнов – 31 очко, 14 очков добавил С. Белов, 13 – Андреев. «Спартак» впервые в сезоне проиграл одному сопернику оба домашних матча.

Поскольку «Калев», главный конкурент «Спартака» в борьбе за бронзу, накануне уступил дома рижскому СКА, для ленинградцев двойное поражение от ЦСКА трагедией не стало. Свои исторические бронзовые медали команда Кондрашина выиграла через четыре дня в Тбилиси, победив ГПИ – 85:77 и обойдя «Калев» по результатам личных встреч.

Двенадцатое место занял «Локомотив» из Алма-Аты, который в последнем матче дал бой ЦСКА – 86:87. Одиннадцатое – ВЭФ, которому не помогло даже возвращение великого Круминьша, уже было завершившего карьеру. Эти команды вместе с «Буревестником» из Минска и «Статибой» из Вильнюса (второе и третье место в чемпионате первой лиги) в июле в Луганске приняли участие в переходном турнире за право выступать в чемпионате высшей лиги в сезоне-1969/70. Удачливее всех вновь оказался «Локомотив». Также в высшую лигу вернулся «Уралмаш», который ранее уже выиграл первенство второй лиги.

Лучшие снайперы чемпионата (не менее 30 матчей)

1. Паулаускас («Жальгирис») – 20,8 очков за игру. 2. Вейсман («Локомотив») – 20,5. 3. Поливода («Строитель») – 19,0. 4. Коваленко (ГПИ) – 17,64. 5. Вальтин («Строитель») – 17,57. 6. Поздняков («Локомотив») – 17,3. 7. Андреев (ЦСКА) – 16,3. 8. Томсон («Калев») – 15,4. 9. Юргенсонс (ВЭФ) – 15,3. 10. А. Белов («Спартак») – 14,3. 11. Быков («Спартак») – 14,2. 12. С. Белов (ЦСКА) – 14,0.

1 декабря 1968. Каунас. Матч XXXVI чемпионата СССР «Жальгирис» – «Локомотив» – 82:72. В этом матче лучший бомбардир турнира Модестас Паулаускас не промахнулся ни разу: с игры 12 из 12 плюс штрафные 4 из 4. Всего 28 очков

XXXVI чемпионат СССР. Высшая лига. 1 декабря 1968 — 29 мая 1969

ЦСКА – чемпион СССР-1968/69: Александр Кульков, Анатолий Астахов, Юрий Селихов, Рудольф Нестеров, Вадим Капранов, Сергей Белов, Николай Ковыркин, Геннадий Вольнов, Яак Липсо, Владимир Андреев, Александр Сидякин, Анатолий Блик. Главный тренер – Арменак Алачачян, тренер – Юрий Бирюков. Эти же игроки, а также Олег Бородин и Николай Крючков стали обладателями Кубка европейских чемпионов.

«Динамо» (Тбилиси) – второй призер: Леван Мосешвили, Важа Нариманидзе, Серго Магалашвили, Валерий Алтабаев, Анзор Лежава, Амиран Схиерели, Владимир Угрехелидзе, Михаил Коркия, Бондо Болквадзе, Зураб Саканделидзе, Тамаз Чихладзе, Тамаз Пицхелаури. Главный тренер – Леван Инцкирвели.

«Спартак» (Ленинград) – третий призер: Николай Леонов, Игорь Быков, Александр Большаков, Борис Григорашенко, Олег Кутузов, Сергей Скворцов, Валерий Федоров, Юрий Штукин, Иван Рожин, Александр Белов, Леонид Иванов. Главный тренер – Владимир Кондрашин.

Итоговая классификация XXXVI чемпионата СССР. Высшая лига. 1. ЦСКА (Москва). 2. «Динамо» (Тбилиси). 3. «Спартак» (Ленинград). 4. «Калев» (Тарту). 5. «Строитель» (Киев). 6. «Жальгирис» (Каунас). 7. «Динамо» (Москва). 8. СКА (Киев). 9. СКА (Рига). 10. ГПИ (Тбилиси). 11. ВЭФ (Рига). 12. «Локомотив» (Алма-Ата). Вторая лига. 13. «Уралмаш» (Свердловск). 14. «Буревестник» (Минск). 15. «Спартак» (Вильнюс). 16. «Авангард» (Донецк). 17. АзИНХ (Баку). 18. «Буревестник» (Ереван). 19. «Спартак» (Московская обл). 20. «Буревестник» (Ташкент). 21. «Красный котельщик» (Таганрог). 22. «Буревестник» (Ленинград). 23. «Буревестник» (Фрунзе). 24. ЛОМО (Ленинград). 25. «Буревестник» (Казань). 26. «Инждорстрой» (Кишинев). 27. «Локомотив» (Москва). 28. «Захмет» (Ашхабад). 29. «Таджикистан» (Душанбе). 30. «Динамо» (Волгоград).

16 ЛЕТ СПУСТЯ

Впервые после 1953 года в стране состоялся VI РОЗЫГРЫШ КУБКА СССР. Соревнования проходили в четыре этапа. Сначала (в мае) провели кубковые турниры в 15 республиках, Москве и Ленинграде. На втором этапе (в июне) 14 победителей первого этапа (отказались выступать команды Таджикистана, Туркмении и Казахстана) выявили четыре команды, которые вышли в третий раунд. Это Белорусский военный округ, «Спартак» (Москва), «Красная заря» (Ленинград) и Грузинский университет (Тбилиси).

На третьем этапе к этой четверке присоединились клубы, занявшие в только что закончившемся чемпионате страны места с 13-го по 30-е. Все вместе (в июле) они определили четыре команды, которые пробились в четвертый раунд. Это «Буревестник» (Москва), «Буревестник» (Минск), «Статиба» и АзИНХ.

Здесь к ним присоединились 12 команд высшей лиги (без игроков сборной СССР). Разбитые на четыре четверки, они по олимпийской системе (с 15 по 25 августа) определили четырех победителей – участников «Финала четырех». Причем на этом этапе матчи проводились по новым правилам – теперь чистое время фиксировалось в течение всей игры, а не в последней пятиминутке.

В Каунасе «Жальгирис» (без Паулаускаса) сначала в 1/8 финала взял верх над ленинградским «Спартаком» – 100:36 (Кондрашин привез всю свою молодежь, кроме Белова), а затем в 1/4 финала уступил киевскому «Строителю» – 64:65 (АзИНХ, соперник киевлян по 1/8 финала, в Каунас не приехал). «Строитель» вышел в «Финал четырех» без Поливоды и Погуляя.

В Тарту в 1/8 финала «Калев» (без Томсона и Крикуна) выиграл у ВЭФа – 94:91, а московский «Буревестник» – у «Статибы» – 69:61. В 1/4 финала «Калев» с трудом взял верх над сенсационным «Буревестником» – 72:67.

В Тбилиси в 1/8 финала «Динамо» Тб (без Саканделидзе и Коркия) выбило из розыгрыша минский «Буревестник», а СКА из Киева – алма-атинский «Локомотив». Затем тбилисцы победили киевлян – 79:76.

И, наконец, в Москве динамовцы (без Болошева) обыграли ЦСКА (без Белова, Андреева, Кулькова, Капранова и Вольнова), а рижский СКА взял верх над ГПИ (без Коваленко). В 1/4 финала москвичи были сильнее рижан.

В «Финале четырех», который проходил в Тбилиси, 13 сентября сначала встретились «Калев» и «Строитель». В эстонской команде, кроме призванных в сборную, отсутствовали Таммисте, Салуметс и Липсо, только что вернувшийся домой из ЦСКА. «Строитель» вышел в финал, победив – 89:70. Во втором матче тбилисское «Динамо» с огромным трудом взяло верх над московским «Динамо» – 100:91. Отлично играла вся команда москвичей, но особенно – ее ветеран, знаменитый центровой Петров (23 очка). Если бы не набрал пять фолов, неизвестно еще, как закончился бы этот матч.

14 сентября 1969 года в главном финале грузинская команда победила киевскую – 88:78. Хотя на 25-й минуте «Строитель» вел – 61:53. «Динамо» третий раз выиграло Кубок СССР (ранее – 1949, 1950). Однажды этот трофей достался сборной Грузии (1951).

«Динамо» (Тбилиси) – обладатель Кубка СССР-1969 (слева направо): стоят – Валерий Алтабаев (11 очков в полуфинале + 12 очков в финале), Бондо Болквадзе (5+2), Леван Мосешвили (19+30), Амиран Схиерели (6+6), Серго Магалашвили (15+2), Зураб Карабаки (1+6), главный тренер Леван Инцкирвели; в нижнем ряду – Важа Кутателадзе (–), Тамаз Пицхелаури (– +2), Важа Нариманидзе (14+0), Владимир Угрехелидзе (16+22), Тамаз Чихладзе (2+0). Отсутствует Анзор Лежава (11+6)

ЭЛЕГАНТНЫЙ ЛЕВША ВИКТОР ЗУБКОВ

Московский «Буревестник» летом 1969-го удивил многих. В Кубке СССР команда дошла до 1/4 финала, где едва не выбила из турнира «Калев» – 67:72, выиграв первый тайм – 38:31. На самом деле, все было и просто, и сложно. За студентов играли два почти забытых и вроде бы списанных великих мастера – Виктор Зубков и Александр Травин. И если Травин еще появится через пару лет на Спартакиаде в составе команды Белоруссии, то для Зубкова этот турнир был последним на высшем уровне.

24 января 1959. Сантьяго. Чемпионат мира. СССР – Бразилия – 66:63. Лучший игрок турнира Виктор Зубков (16 очков в этом матче) против Эдисона, рядом Михаил Семенов (№ 10) и Аркадий Бочкарев

Рассказывает Александр Гомельский (книга «Центровые»):

«1956–1966 в нашем, да и европейском баскетболе были годами Виктора Зубкова. Он был эластичным, мягким, легким, подвижным и, что особенно ценится в США, леворуким. При своем росте за два метра Витя был хорошо координированным, быстро передвигался, был ловок, элегантен.

Его игра резко отличалась от ранее принятых стандартов. Обычно многие центровые действовали близко к щиту, рассчитывали в основном на мощь, рост, вес, давили соперников, старались просто-напросто смять их своей массой. Ведь тогда никто и подумать не мог, что появятся центровые типа Александра Белова, Сабониса или Чосича. Зубков предвосхитил их появление. Он был первым центровым, вышедшим на линию штрафного броска: расстояние его не пугало, он мог безупречно сыграть и вдали от щита. Да и понимал он, что с ростом 202 сантиметра ему трудновато будет бороться непосредственно под кольцом.

Зубков был разыгрывающим центром, хорошо организовывал партнерам заслоны, давал пас накоротке (получил-вернул), метко пробивал штрафные, а его крюк левой с трех-четырех метров от кольца поразил всех.

Физически Зубков не слишком выделялся. Но разум, техника, необычные для центрового двигательные возможности, умение выбирать позицию позволили ему стать новатором в игре центровых. Пожалуй, это был первый у нас центровой ярко выраженного интеллектуального плана».

25 мая 1959. Стамбул. Чемпионат Европы. СССР – Италия – 59:44. В борьбе за подбор лучший игрок турнира Виктор Зубков (№ 7), в этом матче набравший 15 очков

Виктор Алексеевич Зубков родился 24 апреля 1937 в Ростове-на-Дону. 202,5 см. Центровой. Заслуженный мастер спорта (1961).

Выступал за команды: «Буревестник» Ростов-на-Дону – 1955-1956, ЦСКА – 1957-1967, «Буревестник» Москва – 1968-1969.

6-кратный чемпион СССР (1960-1962, 1964-1966), дважды победитель Спартакиады народов СССР (1959, 1963 – сборная Москвы).

Двукратный обладатель Кубка чемпионов (1961, 1963). Лучший бомбардир финала Кубка чемпионов-1960/61 – 21,5 очка.

За сборную СССР (1956-1963) провел 119 матчей.

Второй призер Олимпиады (1956, 1960). Третий призер чемпионата мира (1963). Чемпион Европы (1957, 1959, 1961). Непризнанный чемпион мира (1959).

В 54 официальных матчах за сборную СССР средняя результативность – 9,7.

Личный рекорд – 22 очка против Венгрии (69:60) в Стамбуле на чемпионате Европы (29 мая 1959).

Лучший игрок чемпионата мира (1959). Лучший игрок чемпионата Европы (1959).

Назван одним из 50 величайших игроков в истории ФИБА (1991).

Скончался 16 октября 2016 в Москве.

22 июля 1963. Мадрид. За сутки до первого финального матча Кубка чемпионов «Реал» – ЦСКА (86:69) руководители испанского клуба пригласили армейцев на корриду. На трибуне во втором ряду справа налево: Виктор Зубков, Аркадий Бочкарев, Арменак Алачачян, Александр Петров, Михаил Семенов и Яак Липсо. Некоторые считают, что кровавое зрелище повлияло на психологическое состояние гостей из Москвы

* Сезон сборной

Контрольные матчи. Финляндия, Италия. 4 города. +4-0. Апрель (+2-0), сентябрь (+2-0).

Турне по США. 7 городов. 14-30 июня. +7-1.

XVI Чемпионат Европы. Казерта, Неаполь (Италия). 27 сентября-5 октября. 1-е место. +6-1.

Больше всего матчей сыграли: Паулаускас – 19, С. Белов, А. Белов, Томсон, Андреев – 17.

МОЛОДАЯ КРОВЬ

В 1969-м тренерский штаб сборной затеял обновление состава. Бронза Олимпиады-68 просто требовала этого. В команде появились два классных центровых: молодой Болошев и юный Белов, которые сразу же смогли решать серьезные задачи.

Лето 1969. На тренировке сборной СССР молодые таланты Александр Болошев (с мячем) и Александр Белов

Для начала команда отправилась в традиционное турне по США. Ну, не совсем традиционное. В пяти матчах нам противостояли новички из летних лагерей клубов НБА и АБА – «Денвера», «Атланты», «Сан-Диего», «Финикса», мечтающих о подписании профессиональных контрактов. Понятно, что бились всерьез. Еще три раза сыграли со сборными студентов. Результат удивительный: семь побед – одно поражение! Фурор произвела игра центрового Андреева.

29 июня 1969. Первые автографы Владимира Андреева (слева) и Александра Белова в аэропорту Финикса. Вечером сборная СССР выиграет у новичков клуба Phoenix Suns – 65:64

А на Евробаскет поехали сразу четыре дебютанта – еще защитники Кульков и Застухов. Эксперимент оправдался. Сборная победила. Поражение от Югославии на предварительном этапе ничего не значило, советской команде было все равно, на кого выходить в полуфинале – Чехословакию, Польшу или Италию. В любом случае в финале предстояла битва с Югославией.

5 октября 1969. Неаполь. Финал чемпионата Европы. СССР – Югославия – 81:72. Схватка двух суперцентровых – Владимира Андреева (18 очков в этом матче) и Крешимира Чосича (10)

XVI чемпионат Европы. Италия. 27 сентября – 5 октября 1969. Предварительный турнир. Группа «В». 2. СССР: Венгрия – 95:63, Греция – 83:63, Швеция – 91:47, Болгария – 85:62, Югославия – 61:73. +4-1. Полуфинал. Чехословакия – 83:69. Финал. Югославия – 81:72.

Сборная СССР – чемпион Европы-1969 (слева направо): стоят – неизвестное официальное лицо, Сергей Коваленко (19 очков/6 матчей), Александр Белов (28/7), главный тренер Александр Гомельский с переводчиком, Владимир Андреев (67/7), Александр Болошев (18/5), Анатолий Поливода (66/7), Геннадий Вольнов (37/6), тренер Юрий Озеров; сидят – Виталий Застухов (28/7), Александр Кульков (26/7), Зураб Саканделидзе (45/7), Модестас Паулаускас (119/7), Сергей Белов (94/7), Прийт Томсон (32/7)

Владимир ТИТОРЕНКО (автор), Роман ФРИДМАН (статистика), Игорь ВЕРХОЗИН (координатор проекта, viarus38@gmail.com).

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